Защита Виктора Бута подала прошение о пересмотре дела в Верховный суд США
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Защита Виктора Бута подала прошение в Верховный суд США по пересмотру его дела, сообщает РИА Новости.
— Мы подали прошение о пересмотре дела, — сказал адвокат Бута Алексей Тарасов, уточнив, что документы отправлены в Вашингтон и будут доставлены туда в среду.
По словам Тарасова, процесс решения относительно того, принять или не принять дело к рассмотрению, может занять от одного до трёх месяцев.
Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде по просьбе США, где его обвинили в поставках оружия колумбийским повстанцам. В 2010 году в США Виктор Бут был приговорён к 25 годам тюрьмы. С 2012-го по октябрь 2016-го года он находился в особом изоляторе.