Защита Виктора Бута подала прошение о пересмотре дела в Верховный суд США

Защита Виктора Бута подала прошение в Верховный суд США по пересмотру его дела, сообщает РИА Новости.

— Мы подали прошение о пересмотре дела, — сказал адвокат Бута Алексей Тарасов, уточнив, что документы отправлены в Вашингтон и будут доставлены туда в среду.

По словам Тарасова, процесс решения относительно того, принять или не принять дело к рассмотрению, может занять от одного до трёх месяцев.