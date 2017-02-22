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Регион
Опубликовано 22 февраля 2017, 06:22

Защита Виктора Бута подала прошение о пересмотре дела в Верховный суд США

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Защита Виктора Бута подала прошение в Верховный суд США по пересмотру его дела, сообщает РИА Новости.

— Мы подали прошение о пересмотре дела, — сказал адвокат Бута Алексей Тарасов, уточнив, что документы отправлены в Вашингтон и будут доставлены туда в среду.

По словам Тарасова, процесс решения относительно того, принять или не принять дело к рассмотрению, может занять от одного до трёх месяцев.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде по просьбе США, где его обвинили в поставках оружия колумбийским повстанцам. В 2010 году в США Виктор Бут был приговорён к 25 годам тюрьмы. С 2012-го по октябрь 2016-го года он находился в особом изоляторе.

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Елена Ситник
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