Жириновский о путанице в Австрии: Мы добьёмся возврата гимна "Боже, царя храни"

Мы добьёмся, чтобы вернули гимн "Боже, царя храни", чтобы не было таких казусов, как в Австрии на биатлоне, когда наш гимн перепутали. А не надо так часто менять главную песню страны. Мы и флаг вернём имперский. Герб уже вернули