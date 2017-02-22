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Опубликовано 22 февраля 2017, 10:28

Жириновский о путанице в Австрии: Мы добьёмся возврата гимна "Боже, царя храни"

Сегодня лидер фракции ЛДПР во время заседания в Госдуме заявил, что его партия намерена добиться возврата гимна "Боже, царя храни", чтобы его никогда и нигде больше не перепутали.

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Мы добьёмся, чтобы вернули гимн "Боже, царя храни", чтобы не было таких казусов, как в Австрии на биатлоне, когда наш гимн перепутали. А не надо так часто менять главную песню страны. Мы и флаг вернём имперский. Герб уже вернули

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Напомним, что 18 февраля в Австрии во время награждения российских биатлонистов на чемпионате мира организаторы перепутали новый и старый российские гимны и включили неправильную версию, из-за чего спортсменам пришлось петь нужную версию а капелла.

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Сергей Асташов
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