Захарова обвинила власти Черногории в антироссийской информационной кампании

Заявление властей Черногории о том, что Россия якобы пытается вмешаться в избирательные процессы в этой стране, является антироссийской информационной кампанией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что эта кампания не новая, и наблюдается лишь её очередной этап.

— Конечно за этой кампанией стоят черногорские власти, как мы понимаем. Председатель правительства Черногории господин Маркович не удержался от того, чтобы приобщиться и тоже поучаствовать в использовании широко употребляемого в последнее время в США и ЕС тезиса и обвинил Москву и некие российские спецслужбы во вмешательстве в избирательные процессы в этой стране, — сказала Захарова.

Как отметила представитель МИД, спецпрокурор Черногории заявил даже о присутствии в этой стране "спецназа ФСБ". Захарова назвала все эти заявления безосновательными.