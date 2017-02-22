Валентина Терешкова может встретиться с Елизаветой II
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Предполагается, что это произойдёт в рамках выставки, посвящённой советскому космонавту.
Первая женщина-космонавт, депутат Государственной думы Валентина Терешкова может в следующем месяце провести встречу с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.
— В Думу поступило обращение от директора лондонского Музея науки господина Иана Блэтчфорда с инициативой провести в марте текущего года 13–16 марта выставку, посвящённую первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, — сообщил он.
По словам Володина, в рамках этого события и может состояться встреча Терешковой с королевой.
Этот год объявлен правительствами России и Великобритании годом сотрудничества в области науки и образования.