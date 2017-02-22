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Регион
Опубликовано 22 февраля 2017, 11:29

Валентина Терешкова может встретиться с Елизаветой II

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Предполагается, что это произойдёт в рамках выставки, посвящённой советскому космонавту.

Первая женщина-космонавт, депутат Государственной думы Валентина Терешкова может в следующем месяце провести встречу с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.

— В Думу поступило обращение от директора лондонского Музея науки господина Иана Блэтчфорда с инициативой провести в марте текущего года 13–16 марта выставку, посвящённую первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, — сообщил он.

По словам Володина, в рамках этого события и может состояться встреча Терешковой с королевой.

Этот год объявлен правительствами России и Великобритании годом сотрудничества в области науки и образования.

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Андрей Григорьев
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