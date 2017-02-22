Валентина Терешкова может встретиться с Елизаветой II

Предполагается, что это произойдёт в рамках выставки, посвящённой советскому космонавту.

Первая женщина-космонавт, депутат Государственной думы Валентина Терешкова может в следующем месяце провести встречу с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.

— В Думу поступило обращение от директора лондонского Музея науки господина Иана Блэтчфорда с инициативой провести в марте текущего года 13–16 марта выставку, посвящённую первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, — сообщил он.

По словам Володина, в рамках этого события и может состояться встреча Терешковой с королевой.