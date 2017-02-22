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Опубликовано 22 февраля 2017, 09:09

Сооснователь Nintendo of America умер от рака

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал NanoTech Ent

Фото: © кадр из видео YouTube/канал NanoTech Ent

Умер один из ключевых руководителей американского подразделения компании Nintendo.

17 февраля 2017-го в возрасте 71 года из жизни ушёл Алан Стоун, один из основателей Nintendo of America. Причиной смерти стал рак.

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Умер Алан Стоун — амбассадор аркадных автоматов в США

Фото: © кадр из видео YouTube/канал NanoTech Ent

Алан Стоун стоял у истоков деятельности американского подразделения компании Nintendo. В 1981 году он выступил одним из основателей компании. Стоун сыграл значительную роль в распространении японских игр на территории США.

Благодаря Алану Стоуну американские бары, заведения общественного питания и торговые центры заполонили аркадные автоматы. За год в США было реализовано более 60 тысяч автоматов с легендарной игрой Donkey Kong.

Также команда Стоуна принимала участие в создании консоли Family Computer (NES).

После того как в 1994 году Алан Стоун покинул Nintendo, он начал работать в компании SEGA.

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Сергей Сурепин
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