Сооснователь Nintendo of America умер от рака

Умер один из ключевых руководителей американского подразделения компании Nintendo.

17 февраля 2017-го в возрасте 71 года из жизни ушёл Алан Стоун, один из основателей Nintendo of America. Причиной смерти стал рак.

Умер Алан Стоун — амбассадор аркадных автоматов в США Фото: © кадр из видео YouTube/канал NanoTech Ent

Алан Стоун стоял у истоков деятельности американского подразделения компании Nintendo. В 1981 году он выступил одним из основателей компании. Стоун сыграл значительную роль в распространении японских игр на территории США.

Благодаря Алану Стоуну американские бары, заведения общественного питания и торговые центры заполонили аркадные автоматы. За год в США было реализовано более 60 тысяч автоматов с легендарной игрой Donkey Kong.

Также команда Стоуна принимала участие в создании консоли Family Computer (NES).