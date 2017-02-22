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Опубликовано 22 февраля 2017, 10:19

Геймеры жалуются на работу серверов For Honor

Кадр видео&nbsp;For Honor P2P connectivity. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео For Honor P2P connectivity. Скриншот © L!FE

Компания Ubisoft не исправила ситуацию с проблемными серверами с момента альфа-тестирования.

Игроки продолжают жаловаться на отсутствие выделенных серверов у игры For Honor, вместо которых разработчики студии Ubisoft используют одноранговую сеть. Проблемы тянутся с момента проведения альфа-тестирования.

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Ubisoft продолжает экономить на серверах для своих игр

﻿Кадр видео For Honor P2P connectivity. Скриншот © L!FE

При использовании одноранговой сети скорость подключения к игре зависит напрямую от каждого задействованного игрока, поэтому если проблемы с подключением есть у одного из пользователей, то они будут у всех. Из-за этого For Honor продолжает тормозить.

Игра For Honor вышла 14 февраля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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