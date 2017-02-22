Геймеры жалуются на работу серверов For Honor
Кадр видео For Honor P2P connectivity. Скриншот © L!FE
Компания Ubisoft не исправила ситуацию с проблемными серверами с момента альфа-тестирования.
Игроки продолжают жаловаться на отсутствие выделенных серверов у игры For Honor, вместо которых разработчики студии Ubisoft используют одноранговую сеть. Проблемы тянутся с момента проведения альфа-тестирования.
Ubisoft продолжает экономить на серверах для своих игр
Кадр видео For Honor P2P connectivity. Скриншот © L!FE
При использовании одноранговой сети скорость подключения к игре зависит напрямую от каждого задействованного игрока, поэтому если проблемы с подключением есть у одного из пользователей, то они будут у всех. Из-за этого For Honor продолжает тормозить.
Игра For Honor вышла 14 февраля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.