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Опубликовано 22 февраля 2017, 13:54

Призывникам со средним профобразованием разрешили служить по контракту

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Саид Царнаев

Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий заключать контракт о прохождении военной службы с гражданами, не пребывающими в запасе, а также военнослужащими, проходящими службу по призыву при наличии у них среднего профессионального образования, передаёт "Военное.рф".

Молодые люди со средним профобразованием смогут служить по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами

Из текста законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что речь идёт о совершенствовании системы комплектования Вооружённых сил России, Росгвардии, спасательных воинских формирований МЧС, СВР и органов государственной охраны.

Лайф напоминает, что по действующему законодательству поступить на военную службу по контракту, не отслужив по призыву, могут только мужчины, не пребывающие в запасе, и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.

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Александр Шоршин
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