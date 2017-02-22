Призывникам со средним профобразованием разрешили служить по контракту
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Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий заключать контракт о прохождении военной службы с гражданами, не пребывающими в запасе, а также военнослужащими, проходящими службу по призыву при наличии у них среднего профессионального образования, передаёт "Военное.рф".
Молодые люди со средним профобразованием смогут служить по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами
Из текста законопроекта
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что речь идёт о совершенствовании системы комплектования Вооружённых сил России, Росгвардии, спасательных воинских формирований МЧС, СВР и органов государственной охраны.
Лайф напоминает, что по действующему законодательству поступить на военную службу по контракту, не отслужив по призыву, могут только мужчины, не пребывающие в запасе, и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.