Установлен новый рекорд Гиннесса по продолжительности стрима

Один из заядлых игроков в League of Legends смог попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Джон Эймер, увлекающийся популярной игрой League of Legends, установил новый рекорд по продолжительности стрима. Геймеру удалось продержаться в прямом эфире в течение 72 часов — 68 из них он провёл в League of Legends.

Фанат League of Legends попал в Книгу рекордов Гиннесса Фото © Flickr/Campus Party Brasil

Сам геймер признался, что уровень его игры по мере увеличения продолжительности трансляции ухудшался, однако он рад, что всё же удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса.