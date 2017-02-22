Установлен новый рекорд Гиннесса по продолжительности стрима
Один из заядлых игроков в League of Legends смог попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Джон Эймер, увлекающийся популярной игрой League of Legends, установил новый рекорд по продолжительности стрима. Геймеру удалось продержаться в прямом эфире в течение 72 часов — 68 из них он провёл в League of Legends.
Фанат League of Legends попал в Книгу рекордов Гиннесса
Сам геймер признался, что уровень его игры по мере увеличения продолжительности трансляции ухудшался, однако он рад, что всё же удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Во время проведения трансляции зрители со всего мира пожертвовали Джону Эймеру порядка 900 долларов. Стример рассказал, что 72% от собранных средств он переведёт на счёт благотворительной организации Extra Life.