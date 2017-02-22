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Опубликовано 22 февраля 2017, 10:35

Установлен новый рекорд Гиннесса по продолжительности стрима

Фото &copy; Flickr/Campus Party Brasil

Фото © Flickr/Campus Party Brasil

Один из заядлых игроков в League of Legends смог попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Джон Эймер, увлекающийся популярной игрой League of Legends, установил новый рекорд по продолжительности стрима. Геймеру удалось продержаться в прямом эфире в течение 72 часов — 68 из них он провёл в League of Legends.

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Фанат League of Legends попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото © Flickr/Campus Party Brasil

Сам геймер признался, что уровень его игры по мере увеличения продолжительности трансляции ухудшался, однако он рад, что всё же удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Во время проведения трансляции зрители со всего мира пожертвовали Джону Эймеру порядка 900 долларов. Стример рассказал, что 72% от собранных средств он переведёт на счёт благотворительной организации Extra Life.

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Сергей Сурепин
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