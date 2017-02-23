Игры для настоящих мужчин

Call of Duty: World at War

Сериал Call of Duty всегда славился своей кинематографичностью вопреки здравому смыслу. Но это не отменяет того факта, что играть в него интересно. World at War рассказывает нам две истории — американского рядового Миллера и рядового красной армии Дмитрия Петренко. История первого крайне скучна, а постоянные побегушки по джунглям и методичный отстрел самураев с винтовками утомляет.

А вот кампания за рядового Петренко действительно приковывает к себе внимание. Ведь вам предстоит водрузить Знамя Победы над Рейхстагом. В этой трудной задаче нашего героя будет сопровождать сержант Виктор Резнов. Которого озвучил неповторимый Гэри Олдмен. Этот персонаж не просто станет вашим любимцем, он будет вашим боевым товарищем на протяжении всей игры. А финальная сцена заставит вас пустить скупую мужскую слезу.

В тылу врага

Эта игра стала полноценным ответом популярной серии Commandos. От вас также требуется тщательный просчёт своих действий перед столкновением с противником. Локации стали больше, появилась техника и почти полная разрушаемость окружения. Вы без проблем можете разнести бревенчатый дом, в котором засели фашисты, всего одним выстрелом из захваченного танка "Тигр".

А большей остроты добавляет реализм происходящего. Ваши боеприпасы ограничены — каждый выстрел на счету. Топливо в технике также может закончиться на полпути к месту назначения. Если у вас нет запасной канистры, придётся прогуляться за ней к ближайшему населённому пункту. Но не забывайте, что в каждом доме вас может поджидать затаившийся враг.

Оригинальная игра стала настолько популярной, что продолжение не заставило себя ждать. В данный момент серия насчитывает около пятнадцати игр, и далеко не все заслуживают вашего внимания. Но вы обязательно должны ознакомиться с её наследницей с подзаголовком "Диверсанты". Понятно, что вам предстоит взять на себя роль бойцов в тылу врага. Каждая спецоперация по уничтожению вражеской инфраструктуры изнутри подарит вам незабываемые впечатления.

Операция Silent Storm

Это X-com в сеттинге Второй мировой войны. Сюжет абсолютно криптоисторичен, и без смеха на него смотреть невозможно. Тайная организация "Молот Тора" разрабатывает секретное оружие — орбитальное лучевое орудие, чтобы вывести его на орбиту земли и диктовать свои порядки всем ведущим странам мира. Для реализации своего плана негодяи выбрали 1943 год. Наша задача — сорвать планы злодеев, управляя отрядом из шести бравых бойцов.

Эта тактическая стратегия заставит вас поломать голову во время прохождения. Несмотря на абсурдность сюжета, игра заставляет вас изрядно понервничать во время прохождения. Только с виду вы двигаете солдатиков по клеточкам, но на самом деле за каждым вашим решением стоит огромная ответственность. Если вы потеряете бойца, он навсегда покинет ряды вашего отряда. А вы, между прочим, с ним прошли огонь и воду. Но иногда вы должны идти на жертвы во благо великой цели.

Блицкриг

Название игры абсолютно описывает её суть — молниеносная война. Вы будете исполнять роль главнокомандующего армии. За успешное выполнение заданий вы будете получать награды, которые впоследствии могут сыграть свою роль на поле боя, открыв доступ к нужным юнитам. Задания в игре делятся на два типа — исторические и произвольные.

Исторические миссии берут за основу реальные сражения и предлагают нам лично решить головоломку, которую в реальности решали советские полководцы. А произвольные — абсолютный вымысел авторов, который не несёт никакой смысловой нагрузки.

Вам придётся принимать молниеносные решения. Это тренажёр для мозга. Под ваше руководство выделяются несколько отрядов, и задача — прорваться сквозь укрепления противника. Но помните, что ваши ресурсы ограничены и на подкрепление лучше не рассчитывать. С каждой попыткой решить эту головоломку вы не только развиваете тактическое мышление, но и узнаёте множество интересных исторических фактов.

Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad

Действия игры происходят во время Сталинградской битвы, одного из важнейших событий Второй мировой войны. Проект заточен под сетевую игру, поэтому воевать вам придётся против реальных игроков. Основной особенностью игры является её реалистичность.

Авторы крайне щепетильно подошли ко всем вопросам. Начиная от реалистичной баллистической модели и заканчивая поведением раненого бойца. Попали в руку — перебинтовал и снова в бой, а вот ранение в живот, скорее всего, убьёт вас через несколько мгновений.

Игра очень сильно действует вам на нервы своим реализмом, но вы всё равно продолжите в неё играть и получать удовольствие. Ведь что может быть лучше, чем наказать поганых фашистов своими руками? А если на стороне противника опытный игрок, то сражение превращается в настоящую спецоперацию.