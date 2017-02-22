Вместо "ВИА Гры" и "Блестящих" петербуржцам предложили Игоря Николаева

Популярные женские коллективы "ВИА Гра", "Блестящие" и "Фабрика" должны были выступить в честь 23 февраля на концерте под названием "Мужчинам с любовью". Однако за несколько дней организаторы сообщили об отмене шоу.

Билеты на отменённый концерт "ВИА Гры", "Блестящих" и "Фабрики" будут действительны на выступление Игоря Николаева

Лайф связался с организаторами концерта — продюсерским центром Владимира Смолкина. Там не посчитали нужным назвать официальные причины отмены концерта. Однако представители музыкальных коллективов рассказали, почему выступления не состоялись.

— Со слов организаторов концерта, билеты не продались, — рассказал директор группы "Фабрика" Дмитрий.

— Нам позвонили организаторы и сказали, что концерт не состоится. По каким причинам — не знаю. Проблема организаторов — люди плохо ходят, может, и с билетами, и техническими моментами. Очень жалко, хотелось порадовать, но до следующего раза, — прокомментировал ситуацию директор группы "Блестящие" Владимир Нестерович.

Все билеты, купленные на концерт 23 февраля, можно будет вернуть, либо по ним посетить выступление Игоря Николаева, которое намечено на 8 марта.