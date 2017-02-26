Изображая жертву: почему в конфликты блогеров нельзя верить

Русский сегмент блогерского YouTube — нечто среднее между театром боевых действий, депрессивным районом и лепрозорием. Иными словами, проще сказать, когда в этом странном месте нет масштабных потасовок и взаимных обвинений матерей оппонента в половой распущенности. Вот и сейчас блогосфера гудит — ссорятся Ларин и Джарахов: стороны не могут выяснить, кто из них настоящий рэпер, а кто мимо проходил. Казалось бы, полная глупость, но не тут-то было: ребята обменялись роликами, один твитнул, второй покричал в объектив, и всё, война — финальная битва пройдёт на знаменитом Versus, только под скорострельный бит (обычно МС "батлятся" а капелла). Вроде бы обычная история: Ларин воевал и с Хованским, и с кем только не, подумаешь, Джарахов.

Но на этот раз конфликт держится на таких хрупких сваях, что впору призадуматься бы — а вдруг это всё просто ради шума? Может быть, это всё лишь повод закрутить (потенциально хитовый) батл, а потом спокойно разлить за барной стойкой мировую, пока миллионы фанатов будут стирать пальцы об клавиатуру? Давайте подумаем.

Участники

В отличие от Ларина миниатюрный Эльдар Джарахов — редкий гость наших страниц: парень не так часто влезает в драки, не стреляет обоймой провокативных твитов и не пишет диссы. Возможно, ему этого не требуется для достижения славы — Эльдар сиял в комедийном хип-хоп-проекте "Успешная группа", ведёт влоги, снимается в клипе Noize MC, тусит с солистом группы Little Big, судит Versus и пишет для телефонных операторов рекламные треки, которые потом идут в народ.

Первую популярность Джарахову как раз принесла "Успешная группа" — блогер на пару с бывшим одноклассником писал пародийный рэп, задолго до того, как это принялись делать плюс-минус все обитатели YouTube. Гимн скандальному сообществу MDK, ироничный стёб над кавказскими стереотипами, вечная песня о друге-подкаблучнике, почти семимиллионный клип "Мой елдак" — Эльдар честно отрабатывал инфоповоды и социальный заказ; когда прошлым летом гремела Pokemon Go, он выпустил соответствующую композицию, тут же ставшую хитом. Несмотря на длинный список выстреливших треков, регулярное судейство на "Версусе" и дружбу с подающим надежды батл-МС Рики Ф, блогера сложно назвать рэпером — он скорее часть соответствующей культуры. Но даже такой статус пытается оспорить Ларин — другая сторона баррикад.

Дмитрий Ларин — основной видеоблогер российского "Ютуба": чуть ли не два миллиона подписчиков на главном канале, двадцатимиллионный батл с Юрием Хованским, концертная деятельность по СНГ и ремейк "Патимейкера", который популярнее и без того безбожно вирусного оригинала.

При этом непосвящённому человеку невозможно сразу объяснить, чем занят Ларин, — треть его роликов состоит из 15-минутных прогулок по сонным петербургским улицам, треть из критических обзоров других блогеров и телепередачи "Прямой эфир", треть — из беспочвенного экзистенциализма и периодически удачного троллинга. Критик, новатор, стендап-комик, обозреватель — всё эти эпитеты можно применить к Ларину, но — и это составная часть образа — тут же прилепить к ним приставку "псевдо".

В последнее время Ларин открыл для себя рэп: его "Коляхейтер", направленный на сооснователя "Ракамакафо" Николая Соболева, взорвал российский Интернет почище "Патимейкера", а композиция "Ларинпротив", наложенная поверх минуса "Копы", собрала больше 15 миллионов просмотров. Пока рэп-карьера блогера оканчивается на "Ховангребень" — оскорбительной песне в адрес Юрия Хованского, где текст, впрочем, невозможно разобрать из-за проблемного речевого аппарата исполнителя. Кстати, в том числе и про Дмитрия говорил Птаха в известном интервью Лайфу; блогер не преминул воспользоваться шансом лишний раз сверкнуть в медиапространстве и тут же записал просьбу "Птаха, не надо меня убивать".

В ком больше рэпа

31 января Ларин выложил очередное видео про злобных комментаторов, где отвечал на критику пользователей. Среди прочего, был и такой вопрос: как ты, мол, можешь сравнивать себя с Джараховым, который к рэпу гораздо ближе. Ларин ответил:

Джарахов использует категории не выше, чем я. Следовательно, мерилом является количество просмотров — ну так у меня и побольше будет. Вообще, Джарахов — это даже не рэп, это шутки зарифмованные Видеоблогер Ларин о коллеге по цеху и своём месте в рэп-культуре

Тут важный момент — ещё в декабре 2016-го Эльдар давал интервью сайту The Flow и там крепко приложил Ларина, отметив, что тот делает карьеру на скандалах: "Ничего не может, ни в юмор, ни в ролики, просто говорящая голова". Так что нет ничего удивительного, что Джарахов не спустил дело на тормозах, агрессивно отреагировав — правда, всего лишь в "Твиттере":

Этого лаконичного ответа оказалось достаточно, чтобы 10 февраля Дмитрий записал десятиминутное видео, посвящённое автору песни "Мой елдак". Ларин обвинил Джарахова в использовании подъездной лексики, переходе на личности, а потом вновь напомнил, что Эльдар — не рэпер:

В его лайвблогах из 1703 [бар, где снимают Versus. — Прим. Лайфа] видно даже, как другие участники батлов не считают его кем-то вроде коллеги — нет, они считают его паяцем, клоуном Дмитрий Ларин о месте Эльдара Джарахова в рэп-иерархии

Реакция последовала незамедлительно: на следующий день Эльдар разобрал образ оппонента, уличив во лжи и лицемерии.

Сегодня Ларин говорит одно, завтра — другое. Сегодня [ругает] какую-то деятельность, а завтра делает её же, но гораздо хуже. На него была надежда, когда он только появился, и он был немножко в респекте, но когда все поняли, насколько он [лжец], от него все отвернулись Эльдар Джарахов о Ларине

Ну а под конец блогер кинул приглашение на тот самый Versus BPM:

Выходи, докажи, что ты не [лжец]. А пока что ты [лжец]. Йоу Эльдар Джарахов вызывает Ларина на Versus Battle

В этот же день Дмитрий принял приглашение, и мы стали свидетелями очередного скандала двух медиазвёзд — и никогда ещё повод для рифмованной драки не был настолько натянутым.

Обида

Давайте сейчас кратко проанализируем, что вообще произошло. Два блогера, один из которых не выговаривает "р" и безбожно глотает слова, пытаясь изобразить даблтайм, а второй прославился в том числе эксплуатацией утрированного образа агрессивного дагестанца, выясняют, кто лучше читает рэп и вообще имеет больше отношения к культуре двойных рифм и двойных же понтов. С таким же успехом сотрудники маркетингового отдела строительной компании могут поспорить, кому из них доверить промышленную бетономешалку, — и потом убедительно раскатывать друг друга перед коллегами и начальством.

Но даже если не обращать внимание на сомнительный предмет драки, приглядитесь к событийному ряду: это две строчки из одного ролика, три строчки из другого, пара твитов — всё, баррикады уже пылают, а армия несмышлёных фанатов штурмует комментарии. Блогерские конфликты — в принципе натянутая и не всегда необходимая вещь, но потасовка того же Ларина и Хованского имела вразумительный оттенок: очевидно, что обе стороны если не ненавидят друг друга, то точно недолюбливают; между ними много идеологических преград. В этом косвенно признался и сам Дмитрий в одном из роликов:

По поводу хайпа относительно нас с Эльдаром — его меньше, чем было с Хованским, это видно Дмитрий Ларин о недостаточном уровне истерии вокруг батла с Эльдаром Джараховым

Блогер объяснил это тем, что разница между ним и нынешним соперником не столь разительная, как была с Юрией Хованским но, скорее всего, дело в другом — часть аудитории поняла, что её просто разводят. Полноценный батл из-за пары строчек текста и двух твитов — серьёзно? Это настолько суровый повод, чтобы затевать всю эту карусель?

Конечно же, нет — блогеры в конечном итоге кормятся просмотрами, а канонада роликов в духе "вот он козёл" отлично собирает аудиторию: массы априори ведутся на ненависть. Хорошая драка — прекрасный способ быстро раскрутиться, и глупо будет стенать по этому поводу. Но если конфликт откровенно высосан из пальца, а один из участников играет в обиженку, то сакральная мысль проползёт в головы даже верных фанатов — вдруг тут что-то не так. Без сомнения, бывают ситуации, когда знаменитые обитатели YouTube совершенно искренне обливают друг друга нечистотами — всё-таки это в большинстве своём амбициозные и эгоистичные люди, которые любят внимание. И мало кому придёт в голову называть конфликт Noize MC и Юрия Хованского постановочным. Но здесь белые нитки торчат отовсюду — и, скорее всего, теперь будут торчать в большинстве следующих потасовок. Потому что открыть "Твиттер", прочитать пять слов, смертельно оскорбиться и записать видео всегда проще, чем сделать что-то толковое.

В том самом фильме, где подробно объяснялось, в каком месте российское кино, а в каком — Фёдор Бондарчук, главный герой во время следственных экспериментов изображал жертву. Играл несчастных, погибших от рук уголовников, послушно ложился в контуры, обведённые мелом, безропотно выполнял приказы капитана, а потом вставал и шёл домой. Теперь изображать жертву научился российский YouTube.