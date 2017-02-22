Игры в Steam подорожают ещё на 24%
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Начиная с весны этого года геймерам придётся ещё больше платить за лицензионные игры.
Компания Valve оповестила разработчиков и издателей о будущем повышении цен на игры в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Письмо о подорожании реализуемой продукции получили партнёры компании в 10 странах.
Теперь игры в Steam будут стоить ещё дороже
Повышение цен напрямую связано с изменениями в налоговом законодательстве ряда стран. В цену на игры теперь включены налоги, размер которых варьируется от 8 до 24 процентов в зависимости от государства.
Ранее сообщалось, что в России игры в Steam подорожали на 18 процентов из-за "налога на Google".