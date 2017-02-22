Игры в Steam подорожают ещё на 24%

Начиная с весны этого года геймерам придётся ещё больше платить за лицензионные игры.

Компания Valve оповестила разработчиков и издателей о будущем повышении цен на игры в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Письмо о подорожании реализуемой продукции получили партнёры компании в 10 странах.

Теперь игры в Steam будут стоить ещё дороже

Повышение цен напрямую связано с изменениями в налоговом законодательстве ряда стран. В цену на игры теперь включены налоги, размер которых варьируется от 8 до 24 процентов в зависимости от государства.