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Регион
Опубликовано 22 февраля 2017, 12:39

Игры в Steam подорожают ещё на 24%

Скриншот: &copy; &nbsp;L!FE

Скриншот: ©  L!FE

Начиная с весны этого года геймерам придётся ещё больше платить за лицензионные игры.

Компания Valve оповестила разработчиков и издателей о будущем повышении цен на игры в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Письмо о подорожании реализуемой продукции получили партнёры компании в 10 странах.

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Теперь игры в Steam будут стоить ещё дороже

Повышение цен напрямую связано с изменениями в налоговом законодательстве ряда стран. В цену на игры теперь включены налоги, размер которых варьируется от 8 до 24 процентов в зависимости от государства.

Ранее сообщалось, что в России игры в Steam подорожали на 18 процентов из-за "налога на Google".

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Сергей Сурепин
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