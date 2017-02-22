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Опубликовано 22 февраля 2017, 17:00

Потенциальный новичок "Челси" вывел ЦСКА в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Беликов

Фото: © РИА Новости/Алексей Беликов

Молодёжная команда армейского футбольного клуба, обыграв "Русенборг", пробилась в число восьми сильнейших в Европе в своей возрастной категории.

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ЦСКА со счётом 2:1 победил норвежский "Русенборг" и вышел в 1/4 финала юношеской Лиги чемпионов

Счёт открыл Тимур Жамалетдинов, который фигурирует в аналитической заметке Леонида Слуцкого для селекционной службы лидера чемпионата Англии лондонского "Челси". А итог противостоянию, состоящему из одного матча, на 89-й минуте с 11-метрового подвёл Тимур Пухов.

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Владимир Можайцев
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