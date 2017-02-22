Потенциальный новичок "Челси" вывел ЦСКА в четвертьфинал Лиги чемпионов

Молодёжная команда армейского футбольного клуба, обыграв "Русенборг", пробилась в число восьми сильнейших в Европе в своей возрастной категории.

ЦСКА со счётом 2:1 победил норвежский "Русенборг" и вышел в 1/4 финала юношеской Лиги чемпионов

Счёт открыл Тимур Жамалетдинов, который фигурирует в аналитической заметке Леонида Слуцкого для селекционной службы лидера чемпионата Англии лондонского "Челси". А итог противостоянию, состоящему из одного матча, на 89-й минуте с 11-метрового подвёл Тимур Пухов.