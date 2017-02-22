Фанатам Mortal Kombat и Street Fighter не светит кроссовер

Создатель культовой игры Mortal Kombat не верит в дружбу со своими прямыми конкурентами.

Эд Бун, креативный директор студии NetherRealm, который также по совместительству является одним из создателей файтинга Mortal Kombat, не видит никаких предпосылок к появлению кроссовера с другой серией Street Fighter.

Mortal Kombat и Street Fighter не суждено объединиться Фото: © flickr/SobControllers

По словам Буна, одна часть его говорит, что это был бы крутой сон, однако другая не видит никаких способов для полноценной реализации этой задумки.

Даже если Street Fighter располагал бы подходящим возрастным рейтингом, чтобы оторвать голову Рю, то сделать эту игру всё равно было бы тяжело Эд Бун, креативный директор студии NetherRealm

Эд Бун считает, что файтинги сильно отличаются друг от друга в плане игрового процесса.