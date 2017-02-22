Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2017, 15:56

Фанатам Mortal Kombat и Street Fighter не светит кроссовер

Коллаж &copy; L!FE Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/SobControllers&nbsp;&copy;&nbsp;flickr.com/photos/Pimkie

Коллаж © L!FE Фото: © flickr.com/SobControllers © flickr.com/photos/Pimkie

Создатель культовой игры Mortal Kombat не верит в дружбу со своими прямыми конкурентами.

Эд Бун, креативный директор студии NetherRealm, который также по совместительству является одним из создателей файтинга Mortal Kombat, не видит никаких предпосылок к появлению кроссовера с другой серией Street Fighter.

image

Mortal Kombat и Street Fighter не суждено объединиться

Фото: © flickr/SobControllers

По словам Буна, одна часть его говорит, что это был бы крутой сон, однако другая не видит никаких способов для полноценной реализации этой задумки.

quote

Даже если Street Fighter располагал бы подходящим возрастным рейтингом, чтобы оторвать голову Рю, то сделать эту игру всё равно было бы тяжело

Эд Бун, креативный директор студии NetherRealm

Эд Бун считает, что файтинги сильно отличаются друг от друга в плане игрового процесса.

Разработчик не исключает возможности начала работы над подобным проектом, если соответствующее предложение поступит ему от студии Capcom.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • capcom
  • streetfighter
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar