Как "Майор Гром" и "Защитники" стали главными фильмами зимы в России

Сегодня без супергероев никуда: они проникли в кино, спорт, науку, в видеоигры, в музыку, на первые полосы газет. Они нужны как символ надежды, как средство от скуки и как другая, более яркая и необычная реальность с выдуманными проблемами и их непременным решением. Попутно эти сюжеты приносят создателям миллиарды и исправно крутят шестерёнки серьёзного бизнеса, который основан на историях героя с сияющим на груди знаком доллара и его врагов. Раньше с ролью главного добытчика доходов вполне успешно справлялась печать, но ей на смену пришла новая задумка — создание киновселенных, адаптаций комиксов на больших экранах.

Прошлый год в кинематографе показал удивительные результаты, оставив первые места за рекордами супергеройских фильмов. Амбициозный "Бэтмен против Супермена" с бюджетом в $410 млн стал самым дорогим в истории кино. Его главный конкурент фильм "Первый мститель. Противостояние" выдался самым кассовым в году, собрав $1,1 млрд в прокате. Обе картины о супергероях, которых любят миллионы людей по всему миру. Эти миллионы тянулись очередями в кинотеатры, желая узнать, чем закончится противостояние главных идолов эпохи.

Сияющий и статный Супермен и величайший детектив Бэтмен вот уже почти восемьдесят лет утоляют потребности любителей комиксов со всего мира. Сами комиксы с семидесятых годов двадцатого века принято называть девятым искусством, а героев считывают в качестве символа и отличительной особенности именно западного культурного наследия. За такой большой срок персонажи не без уюта обосновались в родных краях, а их создатели не раз принимали попытки расширить границы рисованных историй, подмешивая время от времени диковинные чужеземные культуры. Богатая история России не стала исключением.

Вообще, история взаимоотношений комиксов Запада с русским колоритом непроста и приправлена такой щедрой щепоткой так называемой клюквы. Это все стереотипы о России: балалайка, медведь и стройные ряды шапок-ушанок. Одно из флагманских издательств DC Comics на страницах своих комиксов о Бэтмене рисовало грозных противников: мы видели KGBeast и NKVDemon, а убойный тандем "Отряда самоубийц" умудрился побывать в Москве в одном из сюжетов.

Также в России успели отметиться Человек-паук, истребитель вампиров Блэйд, а уж самая симпатичная часть отряда "Мстителей" по прозвищу Чёрная Вдова и вовсе родом из города на Волге. Ещё был советский Супермен от DC Comics и Зимняя гвардия от Marvel, в которой краснощёкий и донельзя патриотичный аналог Капитана Америки на пару с медведем-супергероем не раз спасал мировой порядок. Западные комиксы нарочито навязывали идею о том, что где-то там, за океаном, есть прекрасная Родина-мать с не менее прекрасной Москвой и её морозными пейзажами. Делали это, правда, топорно и схематично: если герой был русским, значит жди от него какого-нибудь подвоха во славу Отечества или же как минимум крохотную ядерную боеголовку в рукаве на случай, если что-то пойдёт не так. Потому было просто необходимо, чтобы наши ответили чем-нибудь солидным — выпустили на мировую сцену своих "Мстителей" и своего Бэтмена.

Нашим отрядом суперлюдей стали "Защитники" Сарика Андреасяна. Амбициозный фильм о спасении Москвы от армии клонов традиционно встретили холодно: русское комьюнити объявило блокбастеру бойкот. Западные любители комиксов и азиатские почитатели супергероев, вопреки опасениям, проявили к фильму должный интерес. Наши ругают, не наши ждут и надеются на лучшее.

Отечественная фантастическая четвёрка выступает ровным фронтом, грамотно подавая идею интернационального единства: вот вам сибирский Человек-зверь по имени Арсус в образе могучего медведя с пулемётом, украинская дева Ксения со способностями управлять водой и становиться невидимой, ловкий азиат Хан с острыми клинками, а также Лер — он представитель наций Кавказа и ему под силу управлять камнями. Самый, пожалуй, колоритный квартет на постсоветском пространстве, который способен вписать себя в мировую историю комиксов и который, к сожалению, с гипертрофированным скепсисом был встречен у своих соотечественников. Что проще: снискать любовь на родине или победить злого гения, укравшего Останкинскую башню, — покажут время и кассовые сборы в российских кинотеатрах.

Заявка на успех "Защитников" сейчас кажется вполне конкурентоспособной, а модель насаждения культуры в рамках отдельно взятой категории поклонников комиксов позаимствована у западных поборников супергеройского бизнеса. Вдогонку к премьере фильма были подготовлены видеоигры — мобильные — как дань времени и просто удобный способ для заработка, а также игра с героями кино в виртуальной реальности — это для тех, кому хочется новых ощущений. Плюс традиционно для успешной в нашей стране серии была анонсирована книга-приквел и комикс для тех, кому "Защитники" понравятся не только на больших экранах, но ещё и на страницах рисованных историй с картинками. Если потребитель всё это оценит и поддержит амбиции создателей рублём — будет продолжение фильма, а также возможные спин-оффы с наиболее востребованными персонажами русского кино о суперлюдях.

С другой же стороны, поднимать супергероическую целину на просторах необъятной страны с берёзками не на шутку задумало российское издательство Bubble. Укрепив позиции на полках цифровых и реальных книжных магазинов, талантливые художники решили — опять же по примеру западных коллег — расширяться со страниц комиксов до кинематографических широт. Буквально неделю назад на сайте Life.ru состоялась премьера короткометражного отечественного фильма "Майор Гром" о подвигах русского блюстителя закона и образцового полицейского с тяжёлыми кулаками и пытливыми мозгами.

Главный герой фильма Игорь Гром, считайте, наш ответ на заграничного Бэтмена: такой же правильный, такой же бесстрашный, такой же пример для детей. Современный вариант советского Дяди Стёпы писателя Сергея Михалкова, только в более злободневной интерпретации — враги его жестокие, а меры против них бескомпромиссные. Киноадаптацию комикса о майоре встретили хвалебными отзывами и заслуженно мягкой критикой. Теперь у создателей есть хорошая мотивация продолжать начатое — по планам у студии издательства Bubble выпуск семи полнометражных фильмов за десять лет. Если делать свою киновселенную, то только так, именно в таких темпах и с такими амбициями.

В итоге нас ждёт новая культурная веха: совместными усилиями Bubble и Сарик Андреасян знакомят отчизну с доморощенными аналогами западных ценностей, каждый год появляется всё больше тематических фестивалей для любителей комиксов в России, а столичные издательства безустанно удобряют полки магазинов новыми томами с рисованными историями о супергероях, щедро скупая права на печать "Бэтмена" и "Человека-паука" на русском языке. Если раньше нам перед сном читали сказки о подвигах отрока Ивана на волшебной печи и каждый назубок знал историю об аленьком цветочке, то сейчас пришло время для новых героев. Именно таких, которых мы заслуживаем, и таких, о которых просили: чтоб с миниганом и медвежьими лапами.

И неважно, смогут ли они вернуть на место Останкинскую башню или задержать в одиночку банду грабителей банка. Главное, чтоб они просто были, потому что они свои, потому что наши. И если доверять защиту родной хаты, то точно Майору Грому и вооружённому медведю, а не парню со звёздным щитом или Тони Старку в костюме железного человека. Если вся эта затея ещё и озолотит создателей, то наша страна имеет все шансы стать однажды одним из немногих оплотов того самого "девятого искусства", которое приносит Западу миллиарды долларов.

Что до родного менталитета, то всё просто: наш человек не привык встречать что-то новое без толики праведного сомнения, без душевных терзаний и умственной тяжбы. Наш человек и на бургеры заморские смотрит косо, да и Супермену доверять не станет. Отсюда и культурное отторжение: зачем же нам закордонные персонажи с суперспособностями, если и без них у нас земля богатырями по горизонт завалена? Одно лишь остаётся фактом: какой бы ни был уникальный менталитет, какие бы богатыри не встречались в фольклоре, но время неумолимо берёт своё — нужно зарабатывать и использовать реально действенные методы. Например, те самые, которые приносят создателям миллиарды и исправно крутят шестерёнки серьёзного бизнеса.

Оттого и диссонанс, оттого и терниста дорога "девятого искусства" на просторах нашей страны. И здесь уже ни Майор Гром не в силах помочь, ни даже защитник-медведь с пулемётом наперевес — только слепая удача отечественного производителя и сильный потенциал на мировой арене. Главное, чтоб этот потенциал всё же дошёл до этой самой арены, а не зачах в кинотеатральных кулуарах родины. В противном случае вместо приключений крутого полицейского или бравой четвёрки супергероев придётся есть попкорн под очередной шедевр комедийных потуг недальновидных режиссёров — ведь так в России проще и сборы денег больше.