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Опубликовано 22 февраля 2017, 18:29

"Семейство Котошьян". В Исландии стартовало новое реалити-шоу с котами

Пародия на известное американское телешоу "Семейство Кардашьян" стала настоящим интернет-хитом.

Создатели нового проекта потрудились и создали для животных уменьшенную копию дома, в котором имеется всё необходимое для светской котовьей жизни: кухня, двухъярусные кровати, чилаут-зона, столовая.

Всего в доме несколько этажей, которые соединены настоящими лестничными пролётами, благодаря чему животные без труда могут перебираться с одного уровня на другой.

В доме имеются всевозможные развлечения для современных котов: точилки для когтей, игрушки и даже зелёная лужайка перед домом.

В поместье котов даже сделали современный ремонт, наклеили обои, развесили картины и сделали окна — всё как у людей. Кроме того, в помещении установлены три видеокамеры, которые круглосуточно ведут онлайн-трансляцию в Интернете, благодаря чему любой желающий сможет зайти на сайт проекта и посмотреть, чем сейчас занимается "семейство Котошьян".

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Сергей Асташов
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