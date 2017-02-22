"Семейство Котошьян". В Исландии стартовало новое реалити-шоу с котами

Пародия на известное американское телешоу "Семейство Кардашьян" стала настоящим интернет-хитом.

Создатели нового проекта потрудились и создали для животных уменьшенную копию дома, в котором имеется всё необходимое для светской котовьей жизни: кухня, двухъярусные кровати, чилаут-зона, столовая.

Всего в доме несколько этажей, которые соединены настоящими лестничными пролётами, благодаря чему животные без труда могут перебираться с одного уровня на другой.

В доме имеются всевозможные развлечения для современных котов: точилки для когтей, игрушки и даже зелёная лужайка перед домом.