"Семейство Котошьян". В Исландии стартовало новое реалити-шоу с котами
Пародия на известное американское телешоу "Семейство Кардашьян" стала настоящим интернет-хитом.
Создатели нового проекта потрудились и создали для животных уменьшенную копию дома, в котором имеется всё необходимое для светской котовьей жизни: кухня, двухъярусные кровати, чилаут-зона, столовая.
Всего в доме несколько этажей, которые соединены настоящими лестничными пролётами, благодаря чему животные без труда могут перебираться с одного уровня на другой.
В доме имеются всевозможные развлечения для современных котов: точилки для когтей, игрушки и даже зелёная лужайка перед домом.
В поместье котов даже сделали современный ремонт, наклеили обои, развесили картины и сделали окна — всё как у людей. Кроме того, в помещении установлены три видеокамеры, которые круглосуточно ведут онлайн-трансляцию в Интернете, благодаря чему любой желающий сможет зайти на сайт проекта и посмотреть, чем сейчас занимается "семейство Котошьян".