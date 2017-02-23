Обновлённая трилогия Crash Bandicoot выйдет не только на PS 4
Сборник обновлённых игр серии Crash Bandicoot под названием N. Sane Trilogy выйдет не только на консоли Sony.
Изначально Crash Bandicoot N. Sane Trilogy была представлена на презентации Sony, а платформы, на которые выйдет сборник, не уточнялись. Поскольку оригинальные игры были эксклюзивами первой PlayStation, поклонники предположили, что и их обновлённая версия будет доступна только для PS 4. Оказалось, что это не совсем так.
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy будет временным эксклюзивом PS 4
Официальный аккаунт ирландского подразделения PlayStation сообщил, что сборник выйдет и на других платформах.
will launch on 30th June 2017. To clarify our earlier post, it will be coming to PlayStation 4 and PS4 Pro first.— PlayStation Ireland (@PlayStationIE) 22 февраля 2017 г.
Таким образом, первыми в Crash Bandicoot N. Sane Trilogy смогут поиграть владельцы PS 4 и PS 4 Pro, а в будущем не исключается выход версий, например, для PC и Xbox One.
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy станет доступна 30 июня этого года.