Обновлённая трилогия Crash Bandicoot выйдет не только на PS 4

Изначально Crash Bandicoot N. Sane Trilogy была представлена на презентации Sony, а платформы, на которые выйдет сборник, не уточнялись. Поскольку оригинальные игры были эксклюзивами первой PlayStation, поклонники предположили, что и их обновлённая версия будет доступна только для PS 4. Оказалось, что это не совсем так.