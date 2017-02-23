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Опубликовано 23 февраля 2017, 05:13

Обновлённая трилогия Crash Bandicoot выйдет не только на PS 4

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/CrashBandicoot

Фото: © facebook.com/CrashBandicoot

Сборник обновлённых игр серии Crash Bandicoot под названием N. Sane Trilogy выйдет не только на консоли Sony.

Изначально Crash Bandicoot N. Sane Trilogy была представлена на презентации Sony, а платформы, на которые выйдет сборник, не уточнялись. Поскольку оригинальные игры были эксклюзивами первой PlayStation, поклонники предположили, что и их обновлённая версия будет доступна только для PS 4. Оказалось, что это не совсем так.

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Crash Bandicoot N. Sane Trilogy будет временным эксклюзивом PS 4

Фото: © facebook.com/CrashBandicoot

Официальный аккаунт ирландского подразделения PlayStation сообщил, что сборник выйдет и на других платформах.

Таким образом, первыми в Crash Bandicoot N. Sane Trilogy смогут поиграть владельцы PS 4 и PS 4 Pro, а в будущем не исключается выход версий, например, для PC и Xbox One.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy станет доступна 30 июня этого года.

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Станислав Погорский
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