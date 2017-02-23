Анонсирована мобильная игра по мультсериалу "Футурама"

Мультсериал "Футурама" был официально закрыт в 2013 году. После этого создатель шоу Мэтт Грейнинг, изначально планировавший выпустить больше серий, пытался продолжить историю в виде кукольного шоу и комикса по мотивам, но идеи оказались провальными. Теперь "Футурама" всё-таки вернётся в виде игры для мобильных устройств.

Разработкой Futurama: Worlds of Tomorrow заняты сам Грейнинг, а также большинство команды мультсериала, включая актёров и продюсера Дэвида Коэна.

Дата выхода игры пока не сообщается, но известно, что её планируют выпустить как для iOS-устройств, так и для смартфонов и планшетов на Android. Подписаться на новости по Worlds of Tomorrow можно на официальном сайте игры.