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Опубликовано 23 февраля 2017, 06:32

Анонсирована мобильная игра по мультсериалу "Футурама"

Фото: &copy; Кинопоиск/Футурама

Фото: © Кинопоиск/Футурама

Поклонники известного мультсериала "Футурама" смогут вернуться в любимую вымышленную вселенную благодаря новой игре.

Мультсериал "Футурама" был официально закрыт в 2013 году. После этого создатель шоу Мэтт Грейнинг, изначально планировавший выпустить больше серий, пытался продолжить историю в виде кукольного шоу и комикса по мотивам, но идеи оказались провальными. Теперь "Футурама" всё-таки вернётся в виде игры для мобильных устройств.

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По мультсериалу "Футурама" выпустят игру для мобильных устройств

Фото: © Кинопоиск/Футурама

Разработкой Futurama: Worlds of Tomorrow заняты сам Грейнинг, а также большинство команды мультсериала, включая актёров и продюсера Дэвида Коэна.

Дата выхода игры пока не сообщается, но известно, что её планируют выпустить как для iOS-устройств, так и для смартфонов и планшетов на Android. Подписаться на новости по Worlds of Tomorrow можно на официальном сайте игры.

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Станислав Погорский
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