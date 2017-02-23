Фермер из Кении доставляет воду для диких животных во время засухи

В Кении из-за страшной жары и недостатка воды страдают не только люди, но и животные. Местный фермер Патрик Килонзо Мвала решил помочь последним и организовал регулярные поставки воды к местам водопоя диких зверей.

Четыре раза в неделю Патрик привозит воду к месту, где дикие животные собираются на водопой во время периода засухи. Благодаря его работе слоны, зебры, львы, буйволы и другие звери могут получать достаточное количество жидкости, которое позволит пережить им тяжёлое время.

Чтобы доставить свой ценный груз, за одну поездку г-ну Мвала нужно преодолеть расстояние свыше 45 км, и это стоит ему $326. Каждый раз фермер привозит для животных 12 000 литров воды. Средства на осуществление помощи Патрик собирает на своей странице в "Фейсбуке".

Фото: © facebook.com/Patrick Kilonzo Mwalua