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Опубликовано 23 февраля 2017, 07:45

Стример прошёл почти все игры для "Денди"

Кадр видео: youtube/The Mexican Runner

Кадр видео: youtube/The Mexican Runner

Англоязычный стример под ником TheMexicanRunner скоро пройдёт последнюю игру для NES ("Денди").

В мае 2014 года стример, известный как TheMexicanRunner, начал регулярную рубрику NESMania, в рамках которой решил пройти все официальные игры для классической приставки Nintendo Entertainment System. За процессом наблюдали тысячи зрителей в прямом эфире.

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Стример прошёл почти всё игры для приставки NES

На проведение NESMania игрок уже потратил более 3000 часов. Всего библиотека приставки насчитывает 714 игр, а TheMexicanRunner уже прошёл 713 из них.

Грандиозный финал назначен на 26 февраля этого года — во время трансляции на сайте Twitch стример пройдёт Super Mario Bros. 3. После этого он станет первым человеком, публично прошедшим все лицензионные игры для NES.

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Станислав Погорский
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