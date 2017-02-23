Стример прошёл почти все игры для "Денди"

В мае 2014 года стример, известный как TheMexicanRunner, начал регулярную рубрику NESMania, в рамках которой решил пройти все официальные игры для классической приставки Nintendo Entertainment System. За процессом наблюдали тысячи зрителей в прямом эфире.

Стример прошёл почти всё игры для приставки NES

На проведение NESMania игрок уже потратил более 3000 часов. Всего библиотека приставки насчитывает 714 игр, а TheMexicanRunner уже прошёл 713 из них.

Грандиозный финал назначен на 26 февраля этого года — во время трансляции на сайте Twitch стример пройдёт Super Mario Bros. 3. После этого он станет первым человеком, публично прошедшим все лицензионные игры для NES.