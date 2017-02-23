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Опубликовано 23 февраля 2017, 08:15

Летом появится новый клиент Steam

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Компания Valve подтвердила слухи о скором появлении нового клиента сервиса Steam.

На недавно прошедшей пресс-конференции Valve компания прокомментировала утечки о масштабном обновлении клиента Steam. Выяснилось, что информация была подлинной и сейчас действительно ведётся разработка нового интерфейса.

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Летом начнётся тестирование нового клиента Steam

Фото: © L!FE

Кроме визуальных изменений Valve намерена реструктуризовать меню клиента, сделав его интуитивным и целостным с учётом всех добавленных возможностей, среди которых режим SteamVR.

Представители компании утверждают, что при удачном раскладе тестирование нового клиента пройдёт уже летом. Когда планируется выпустить обновление в массы, не сообщается.

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Станислав Погорский
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