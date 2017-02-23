Летом появится новый клиент Steam
Фото: © L!FE
Компания Valve подтвердила слухи о скором появлении нового клиента сервиса Steam.
На недавно прошедшей пресс-конференции Valve компания прокомментировала утечки о масштабном обновлении клиента Steam. Выяснилось, что информация была подлинной и сейчас действительно ведётся разработка нового интерфейса.
Летом начнётся тестирование нового клиента Steam
Фото: © L!FE
Кроме визуальных изменений Valve намерена реструктуризовать меню клиента, сделав его интуитивным и целостным с учётом всех добавленных возможностей, среди которых режим SteamVR.
Представители компании утверждают, что при удачном раскладе тестирование нового клиента пройдёт уже летом. Когда планируется выпустить обновление в массы, не сообщается.