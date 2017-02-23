Зомби-экшен Dead Rising 4 появился в Steam со сниженной ценой

Новая игра в популярной серии зомби-экшенов Dead Rising стала доступна для покупки в Steam.

Ранее Dead Rising 4 была доступна только на консоли Xbox One и в цифровом магазине Microsoft — PC-версию можно было запустить только на операционной системе Windows 10. С выходом в Steam игра станет доступнее массам.

Dead Rising 4 появилась в Steam Фото: © facebook.com/Dead-Rising-4-Club

Прямо сейчас Dead Rising 4 можно приобрести на платформе Valve со скидкой 20% за 1599 рублей. Также на 15% снижена цена Deluxe Edition — эта версия стоит 2298 рублей.