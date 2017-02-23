Зомби-экшен Dead Rising 4 появился в Steam со сниженной ценой
Новая игра в популярной серии зомби-экшенов Dead Rising стала доступна для покупки в Steam.
Ранее Dead Rising 4 была доступна только на консоли Xbox One и в цифровом магазине Microsoft — PC-версию можно было запустить только на операционной системе Windows 10. С выходом в Steam игра станет доступнее массам.
Dead Rising 4 появилась в Steam
Прямо сейчас Dead Rising 4 можно приобрести на платформе Valve со скидкой 20% за 1599 рублей. Также на 15% снижена цена Deluxe Edition — эта версия стоит 2298 рублей.
Steam-версия Dead Rising 4 будет доступна для игры уже 14 марта. В тот же день закончатся действующие сейчас скидки.