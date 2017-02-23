Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 февраля 2017, 09:15

Зомби-экшен Dead Rising 4 появился в Steam со сниженной ценой

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Dead-Rising-4-Club

Фото: © facebook.com/Dead-Rising-4-Club

Новая игра в популярной серии зомби-экшенов Dead Rising стала доступна для покупки в Steam.

Ранее Dead Rising 4 была доступна только на консоли Xbox One и в цифровом магазине Microsoft — PC-версию можно было запустить только на операционной системе Windows 10. С выходом в Steam игра станет доступнее массам.

image

Dead Rising 4 появилась в Steam

Фото: © facebook.com/Dead-Rising-4-Club

Прямо сейчас Dead Rising 4 можно приобрести на платформе Valve со скидкой 20% за 1599 рублей. Также на 15% снижена цена Deluxe Edition — эта версия стоит 2298 рублей.

Steam-версия Dead Rising 4 будет доступна для игры уже 14 марта. В тот же день закончатся действующие сейчас скидки.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • capcom
  • steam
  • скидки
  • valve
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar