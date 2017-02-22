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Регион
Опубликовано 22 февраля 2017, 22:03

На севере Нигерии похищена группа археологов из Германии

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Первенцев

Фото: © РИА Новости/Владимир Первенцев

Неизвестные вооружённые похитители увели с собой руководителя учебной группы и двух его коллег, оставив при этом женщин.

На севере Нигерии неизвестные похитили трёх учёных из Германии: руководителя группы археологов из Университета Франкфурта, а также двух его коллег. По данным агентства Синьхуа, в группу входили ещё две женщины, которых похитители не стали забирать.

Очевидец, работавший вместе с археологами, рассказал, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Дженджела. Группа начала свою работу, когда к ней подошли пятеро неизвестных с оружием и приказали лечь на землю.

Полиция расследует это происшествие.

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Димитрий Алексиевич
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