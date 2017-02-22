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Регион
Опубликовано 22 февраля 2017, 23:40

Глава управления безопасности Бенгази получил ранения в результате теракта

Фото: &copy; РИА Новости/Андрей Стенин

Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Подразделения Ливийской национальной армии продолжают наступления на некоторые кварталы города.

Начальник управления безопасности ливийского города Бенгази получил ранения в результате теракта, сообщает агентство Afrigatenews.

Ранее появилось сообщение, что террористы подорвали автомобиль на пути кортежа полковника Салаха Хувейди. В результате взрыва Хувейди был ранен, угрозы его жизни нет.

В середине ноября подразделения Ливийской национальной армии начали решающие наступления на западные кварталы Бенгази. В январе 2017 года при взрыве заминированного автомобиля пострадало шесть человек, в том числе бывший начальник МИД Ливии Ашур Шаваиль и его сын.

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Артём Андреев
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