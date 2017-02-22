Глава управления безопасности Бенгази получил ранения в результате теракта

Ранее появилось сообщение, что террористы подорвали автомобиль на пути кортежа полковника Салаха Хувейди. В результате взрыва Хувейди был ранен, угрозы его жизни нет.

В середине ноября подразделения Ливийской национальной армии начали решающие наступления на западные кварталы Бенгази. В январе 2017 года при взрыве заминированного автомобиля пострадало шесть человек, в том числе бывший начальник МИД Ливии Ашур Шаваиль и его сын.