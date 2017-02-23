ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей на Украине

Глава организации призвал воюющие стороны выполнять минские соглашения и не нарушать режим прекращения огня.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии на Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН объявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ — Себастьян Курц.

Помимо привлечения дополнительных людей организация намерена укрепить технический потенциал миссий и увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения.

— Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи, — отметил Курц.