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Регион
Опубликовано 23 февраля 2017, 03:32

ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей на Украине

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Gleb Garanich

Фото: © REUTERS/Gleb Garanich

Глава организации призвал воюющие стороны выполнять минские соглашения и не нарушать режим прекращения огня.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии на Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН объявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ — Себастьян Курц.

Помимо привлечения дополнительных людей организация намерена укрепить технический потенциал миссий и увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения.

— Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи, — отметил Курц.

Он добавил, что уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Министр призвал все стороны выполнять минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

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Анатолий Кривцов
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