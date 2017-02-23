Жириновский и Москалькова станцевали вальс у стен Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин в присутствии официальных лиц страны в честь Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

После торжественной церемонии возложения цветов в Александровском саду у стен Кремля уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова станцевала с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским вальс под звуки военного оркестра.