Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 февраля 2017, 13:59

Жириновский и Москалькова станцевали вальс у стен Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин в присутствии официальных лиц страны в честь Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

После торжественной церемонии возложения цветов в Александровском саду у стен Кремля уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова станцевала с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским вальс под звуки военного оркестра.

На церемонии также присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр Дмитрий Медведев.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Владимир Жириновский
  • Татьяна Москалькова
  • 23 февраля
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar