Северная Корея обвинила "соседнюю страну" в танцах под дудку США

Корейское национальное информагентство ЦТАК сегодня разразилось критикой в адрес некоей неназванной "соседней страны". В опубликованном тексте говорится, что это государство стало "танцевать под дудку США".

Так, в Пхеньяне возмущены тем, что эта страна позволила себе "негативные оценки" по поводу недавнего испытательного запуска баллистической ракеты "Пуккынсон-2". Кроме того, сосед совершил "бесчеловечный поступок, оказавший негативное влияние на уровень жизни населения путём введения запрета на торговлю с КНДР" в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

Это сочли равносильным поступкам "врагов КНДР, которые добиваются свержения социального строя" в стране.