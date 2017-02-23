ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 февраля 2017, 14:56

Северная Корея обвинила "соседнюю страну" в танцах под дудку США

Фото: &copy;REUTERS

Фото: ©REUTERS

Корейское национальное информагентство ЦТАК сегодня разразилось критикой в адрес некоей неназванной "соседней страны". В опубликованном тексте говорится, что это государство стало "танцевать под дудку США".

Так, в Пхеньяне возмущены тем, что эта страна позволила себе "негативные оценки" по поводу недавнего испытательного запуска баллистической ракеты "Пуккынсон-2". Кроме того, сосед совершил "бесчеловечный поступок, оказавший негативное влияние на уровень жизни населения путём введения запрета на торговлю с КНДР" в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

Это сочли равносильным поступкам "врагов КНДР, которые добиваются свержения социального строя" в стране.

Совет Безопасности ООН ранее осудил запуск ракеты в КНДР, потребовав, чтобы Пхеньян отказался от разработки ядерного оружия и средств его доставки. 19 февраля власти Китая приостановили импорт угля из КНДР.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • КНДР (Северная Корея)
  • Ким Чен Ын
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar