Делегации РФ и США в ОБСЕ обсудили создание группы для борьбы с терроризмом
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о том, что делегации России и Соединённых Штатов в Парламентской ассамблее ОБСЕ обсудили перспективы создания рабочей группы для борьбы с террористами.
— Мы говорили о том, что нам необходимо интенсифицировать межпарламентский диалог, создать рабочую группу по той проблеме, которая очевидна сегодня для всех, — проблеме борьбы с терроризмом, — пояснил Пётр Толстой.
Делегация Федерального собрания Российской Федерации— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 23 февраля 2017 г.
принимает участие в 16-м зимнем заседании ПА #ОБСЕ в Вене pic.twitter.com/jXH1FUJmV9