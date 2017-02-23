Делегации РФ и США в ОБСЕ обсудили создание группы для борьбы с терроризмом

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о том, что делегации России и Соединённых Штатов в Парламентской ассамблее ОБСЕ обсудили перспективы создания рабочей группы для борьбы с террористами.

— Мы говорили о том, что нам необходимо интенсифицировать межпарламентский диалог, создать рабочую группу по той проблеме, которая очевидна сегодня для всех, — проблеме борьбы с терроризмом, — пояснил Пётр Толстой.