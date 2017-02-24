Microsoft огласила мартовский список бесплатных игр Xbox Live Gold

Стали известны игры, которые будут доступны бесплатно для подписчиков Xbox Live Gold в марте.

В следующем месяце обладатели членства Xbox Live Gold смогут загрузить психоделический хоррор от первого лица Layers of Fear, а также многопользовательский боевик Evolve Ultimate Edition. Обе игры будут доступны на Xbox One: первая — на протяжении всего месяца, вторая — с 16 марта по 15 апреля.

В марте подписчики Xbox Live Gold получат четыре классные игры Фото © Flickr/Hikaru Kazushime

Благодаря программе обратной совместимости на Xbox One доступны будут ещё две игры, ранее выходившие на Xbox 360: яркий ролевой шутер Borderlands 2 и двухмерный шутер Heavy Weapon. Первая игра появится в бесплатном доступе с 1 марта, а уже 16 марта и до конца месяца её сменит вторая.