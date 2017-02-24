Nintendo Switch не будет поддерживать видеосервисы

На старте новая консоль компании Nintendo под названием Switch не получит поддержку цифрового магазина старых игр "Виртуальная консоль", а также видеосервисов, среди которых есть Netflix и YouTube.

Кроме того, стало известно о процессе обновления системы Switch. Консоль будет загружать обновления в фоновом режиме, не отвлекая пользователя от игры. Цифровой магазин eShop сможет уведомлять геймеров о появлении новых продуктов. Для покупок используется тот же аккаунт, что и в других консолях Nintendo. Если у вас уже есть учётная запись, достаточно просто войти в неё на Nintendo Switch.