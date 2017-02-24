Nintendo Switch не будет поддерживать видеосервисы
Фото © Flickr/iphonedigital
Также новое творение японцев не получило поддержку "Виртуальной консоли", однако эти функции могут появиться позже.
На старте новая консоль компании Nintendo под названием Switch не получит поддержку цифрового магазина старых игр "Виртуальная консоль", а также видеосервисов, среди которых есть Netflix и YouTube.
У Nintendo Switch нашли очередной минус
Фото © Flickr/iphonedigital
Несмотря на это, в японской компании намекнули, что вышеперечисленные функции могут появиться в дальнейшем.
Кроме того, стало известно о процессе обновления системы Switch. Консоль будет загружать обновления в фоновом режиме, не отвлекая пользователя от игры. Цифровой магазин eShop сможет уведомлять геймеров о появлении новых продуктов. Для покупок используется тот же аккаунт, что и в других консолях Nintendo. Если у вас уже есть учётная запись, достаточно просто войти в неё на Nintendo Switch.
Старт продаж консоли Nintendo Switch состоится 3 марте 2017 года.