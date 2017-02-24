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Опубликовано 24 февраля 2017, 07:46

Call of Duty: Infinite Warfare получит бесплатные дополнения

Фанатов популярного военного шутера ожидает ещё больше сюрпризов от разработчиков.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Студия Infinity Ward рассказала о будущих бесплатных обновлениях для военного шутера Call of Duty: Infinite Warfare. Разработчики уже в этом месяце планируют добавить в игру новые возможности для кастомизации.

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Фанаты Call of Duty: Infinite Warfare продолжают получать новый контент

Фото © Wikimedia Commons

Авторы игры будут добавлять в Call of Duty: Infinite Warfare новый контент на постоянной основе. Так, например, в будущем разработчики планируют увеличить уровень "Престижа".

Напомним, в середине марта шутер получит редактор эмблем. Сейчас он находится на стадии тщательного тестирования.

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Сергей Сурепин
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