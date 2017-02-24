Call of Duty: Infinite Warfare получит бесплатные дополнения
Фанатов популярного военного шутера ожидает ещё больше сюрпризов от разработчиков.
Фото © Wikimedia Commons
Студия Infinity Ward рассказала о будущих бесплатных обновлениях для военного шутера Call of Duty: Infinite Warfare. Разработчики уже в этом месяце планируют добавить в игру новые возможности для кастомизации.
Фанаты Call of Duty: Infinite Warfare продолжают получать новый контент
Фото © Wikimedia Commons
Авторы игры будут добавлять в Call of Duty: Infinite Warfare новый контент на постоянной основе. Так, например, в будущем разработчики планируют увеличить уровень "Престижа".
Напомним, в середине марта шутер получит редактор эмблем. Сейчас он находится на стадии тщательного тестирования.