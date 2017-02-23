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Опубликовано 23 февраля 2017, 21:33

Тела 13 мигрантов были найдены в грузовых контейнерах в Ливии

Фото: @REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo

Фото: @REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo

Ливия побила рекорд по количеству нелегальных иммигрантов — более 180 тысяч людей добрались до Европы через эту страну за прошлый год.

Тела 13 мигрантов, задохнувшихся в транспортных контейнерах на пути в Европу, были извлечены на западе Ливии, сообщает Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Выяснилось, что погибшие были заперты несколько дней, пока их доставляли в город Хомс, откуда они должны были предпринять попытку пересечь Средиземное море, чтобы оказаться в Европе.

56 мигрантов были спасены, некоторые из них серьёзно пострадали. Ранее на этой неделе сообщалось о нахождении тел 74 мигрантов на берегу рядом с городом Эз-Завия на западе от Триполи.

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Ева Эйснер
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