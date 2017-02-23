Тела 13 мигрантов были найдены в грузовых контейнерах в Ливии

Ливия побила рекорд по количеству нелегальных иммигрантов — более 180 тысяч людей добрались до Европы через эту страну за прошлый год.

Тела 13 мигрантов, задохнувшихся в транспортных контейнерах на пути в Европу, были извлечены на западе Ливии, сообщает Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Выяснилось, что погибшие были заперты несколько дней, пока их доставляли в город Хомс, откуда они должны были предпринять попытку пересечь Средиземное море, чтобы оказаться в Европе.