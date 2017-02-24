Авторы Overwatch пытаются оправдать однополые отношения

Компания Blizzard не имеет ничего против того, чтобы в её популярном шутере были ЛГБТ-герои.

Режиссёр игры Overwatch Джефф Каплан рассказал, что одной из ключевых особенностей проекта стало разнообразие, в том числе нетрадиционная сексуальная ориентация некоторых героев.

Компания Blizzard выступила за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Overwatch Фото © Wikimedia Commons

Разработчики сделали Трейсер лесбиянкой не потому, что хотели привлечь внимание пользователей, а потому, что это вполне нормально, по их мнению.

Важно показать, что ничего такого в этом нет, это обычное явление. Многие не ожидали, что таким героем окажется именно Трейсер. Мы гордимся, персонаж с обложки нашей игры представляет ЛГБТ-сообщество Джефф Каплан, режиссёр Overwatch