Авторы Overwatch пытаются оправдать однополые отношения
Фото © Wikimedia Commons
Компания Blizzard не имеет ничего против того, чтобы в её популярном шутере были ЛГБТ-герои.
Режиссёр игры Overwatch Джефф Каплан рассказал, что одной из ключевых особенностей проекта стало разнообразие, в том числе нетрадиционная сексуальная ориентация некоторых героев.
Компания Blizzard выступила за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Overwatch
Фото © Wikimedia Commons
Разработчики сделали Трейсер лесбиянкой не потому, что хотели привлечь внимание пользователей, а потому, что это вполне нормально, по их мнению.
Важно показать, что ничего такого в этом нет, это обычное явление. Многие не ожидали, что таким героем окажется именно Трейсер. Мы гордимся, персонаж с обложки нашей игры представляет ЛГБТ-сообщество
Джефф Каплан, режиссёр Overwatch
Напомним, в конце декабря 2016 года вышел новый выпуск комикса Reflections: в одной из сцен авторы сообщают, что Трейсер живёт с девушкой по имени Эмили, и даже показывают, как подруги целуются.