Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2017, 08:12

Авторы Overwatch пытаются оправдать однополые отношения

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Blizzard не имеет ничего против того, чтобы в её популярном шутере были ЛГБТ-герои.

Режиссёр игры Overwatch Джефф Каплан рассказал, что одной из ключевых особенностей проекта стало разнообразие, в том числе нетрадиционная сексуальная ориентация некоторых героев.

image

Компания Blizzard выступила за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Overwatch

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики сделали Трейсер лесбиянкой не потому, что хотели привлечь внимание пользователей, а потому, что это вполне нормально, по их мнению.

Важно показать, что ничего такого в этом нет, это обычное явление. Многие не ожидали, что таким героем окажется именно Трейсер. Мы гордимся, персонаж с обложки нашей игры представляет ЛГБТ-сообщество

Джефф Каплан, режиссёр Overwatch

Напомним, в конце декабря 2016 года вышел новый выпуск комикса Reflections: в одной из сцен авторы сообщают, что Трейсер живёт с девушкой по имени Эмили, и даже показывают, как подруги целуются.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • лгбт
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar