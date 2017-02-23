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Опубликовано 23 февраля 2017, 22:17

Черногория планирует вступить в НАТО в мае

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Имедашвили

Фото: ©РИА Новости/Александр Имедашвили

В Министерстве иностранных дел страны заявляют, что США заверили в готовности конгресса ратифицировать соответствующий документ.

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович заявил в интервью агентству Reuters, что его страна присоединится к Североатлантическому альянсу уже в мае этого года на саммите в Брюсселе. Он добавил, что это случится обязательно.

— Мы понимаем, что президент Трамп намерен добиться некоторого прорыва в отношениях с Россией, особенно в борьбе с терроризм, но мы не видим никаких признаков того, что он готов жертвовать основными американскими национальными интересами, — сказал Дарманович.

Москва не раз отмечала, что негативно относится к расширению НАТО.

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Ева Эйснер
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