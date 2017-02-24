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Регион
Опубликовано 24 февраля 2017, 04:50

В Замбии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки могли почувствовать также жители Танзании и Демократической Республики Конго.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе озера Танганьика в Центральной Африке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Замбии, в северной её части, однако землетрясение также могли ощутить жители Танзании и Демократической Республики Конго.

Первоначально сообщалось, что магнитуда составила 6,1, однако позднее данные скорректировали. Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

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Анатолий Кривцов
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