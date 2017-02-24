В Замбии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки могли почувствовать также жители Танзании и Демократической Республики Конго.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе озера Танганьика в Центральной Африке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Замбии, в северной её части, однако землетрясение также могли ощутить жители Танзании и Демократической Республики Конго.