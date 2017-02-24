Убийцы брата Ким Чен Ына пользовались диппаспортами, выданными КНДР
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Полиция Малайзии сообщила, что восемь человек, подозреваемых в причастности к убийству брата Ким Чен Ына, пользовались дипломатическими паспортами, выданными КНДР, что позволило им с лёгкостью пересечь границу, передаёт UPI.
Полиция в Куала-Лумпуре уже задержала одного гражданина КНДР, Ри Джонг Чоля, который въехал по обычному паспорту и рабочей визе, но выехать собирался по дипломатическому паспорту.
По миграционным базам Малайзии проходят семь граждан КНДР, которых подозревают в причастности к убийству брата Ким Чен Ына. Все они пользовались дипломатическими или служебными паспортами, выданными МИД КНДР
Полиция Малайзии
Из семи подозреваемых у двоих служебные паспорта, полученные по линии Корейской народной армии и государственного авиаперевозчика Air Koryo.
Бывший агент спецслужб Северной Кореи Ким Хен Хи, которая взорвала лайнер Южнокорейских авиалиний в 1987 году, сообщила, что причастность разведслужб КНДР пытаются тщательно скрыть, потому что это нанесёт удар по мифу, что все члены правящей семьи Ким принадлежат к священной династии Чосон.
По словам бывшей диверсантки, одной из возможных причин конфликта между родственниками, который разгорелся после казни Чан Сон Тхэка, дяди Ким Чен Ына, могут быть деньги.