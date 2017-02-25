Nintendo Switch обречена?

Разумеется, выход Switch по умолчанию вызывает огромный интерес как среди разработчиков, так и у игроков из-за одного лишь бренда Nintendo. Вполне возможно, что японской компании удастся повторить успех Wii, которая прославилась не только рекордными продажами (более 101 миллиона), но и тем, что сделала "геймерами" родителей, дедушек и даже королеву Елизавету II. Все хотят отхватить свой кусочек потенциальной золотой жилы.

Но это интересует в первую очередь разработчиков. Покупателям же перед покупкой стоит ознакомиться со всеми спорными моментами, о которых известно ещё до выхода Switch.

Какие подводные камни?

Switch позиционируется как консоль, которую можно брать с собой и играть вне дома, но всё не так просто. Её аккумулятора хватает максимум на 6,5 часа, а при игре в "Зельду" консоль может разрядиться и за 3 часа. Так что технически Switch портативна, но придётся озаботиться переносным зарядником или искать ближайшие розетки.

Можно воспользоваться и прикуривателем — но придётся приобрести специальную зарядку. Необходимость дополнительных аксессуаров — ещё одна проблема Switch. Стандартный крепёж для "контроллеров-половинок" JoyCon, с которым они становятся привычным геймпадом, не заряжает их — это делает его аналог за 1999 рублей. Стоит оговориться, что JoyCon вряд ли полностью сядут — вы будете чаще цеплять их к корпусу Switch, — но для кого-то это станет проблемой. Также если в вашем доме до сих пор нет роутера с Wi-Fi, придётся купить переходник для проводного подключения к сети.

Частым и серьёзным игрокам стоит выделить 4499 рублей на другую, более важную покупку — классический (Pro) геймпад. То есть контроллер привычной формы, который не делится пополам и обладает более удобной раскладкой кнопок и стиков — особенно правого. Немного смущает, что Pro-контроллер обладает чипом для сканирования фигурок Amiibo. Без этого он, надо думать, не стоил бы дороже Dualshock 4.

Ещё одна почти обязательная покупка, даром что не такая дорогостоящая — карта памяти. У Switch есть собственное хранилище на 32 гигабайта (пользователю, конечно, доступно меньше), которого хватит на одну-три цифровых версий игр. Так что сразу плюсуйте к стоимости консоли дополнительную SD-карту памяти (в среднем одна-две тысячи рублей, зависит от объёма).

Сами игры тоже стоят дороже, чем можно было ожидать. Набор мини-игр 1-2-Switch обойдётся в 2999 рублей, а вот за полноценный хит калибра новой "Зельды" просят 4499 рублей, причём за стандартное издание. Тем, кто всё ещё не привык отдавать 4 тысячи за консольные новинки, пора готовиться платить ещё 500 рублей сверху.

С другой стороны, сильно потратиться на игры не удастся — на старте продажи их будет очень мало. Конечно, при желании можно попробовать маленькие любопытные вещи вроде кооперативной головоломки Snipperclips, но из больших проектов первое время будет только долгожданная "Зельда". Которая, к слову, выйдет и на Wii U.

И не полагайтесь на обратную совместимость — её нет и, похоже, не будет. Покупая Switch, готовьтесь ждать новые игры, в лучшем случаем перебиваясь классикой с NES, а о хитах Wii и нескольких стоящих проектах с Wii U забудьте. Nintendo очень уж уклончиво отвечает на вопросы о поддержке старых игр — это плохой знак.

Как мультимедийный центр Switch тоже брать не стоит. У неё нет дисковода, так что музыкальные диски или фильмы на Blu-Ray или DVD она не сможет воспроизвести. Приложения Netflix пока не планируется, встроенного браузера тоже нет — словом, пока это исключительно игровое устройство.

Наконец, на данный момент толком непонятно, как будут реализованы сетевые сервисы Switch. Это первая консоль компании, на которой мультиплеер будет доступен только платным подписчикам, прямо как это реализовано на PS4 и Xbox One. Есть и бесплатные ежемесячные игры, но не из библиотеки Switch, а двухмерная классика. И даже её будут давать не навсегда, а только на месяц.

Радует только то, что первые месяцы жизни Switch все сервисы будут бесплатными — компания будет тестировать свои серверы.

Зачем она тогда нужна?

Разумеется, Nintendo не могла выпустить устройство, которое игроки похоронили бы ещё до релиза. У Switch есть несколько сильных сторон.

Самое очевидное — это всё-таки уникальная консоль. Nintendo решила совместить лучшие черты домашних и портативных игровых устройств, на что едва ли могли осмелиться другие платформодержатели. Пока сложно представить, как Switch впишется в повседневную жизнь её обладателей, но отрицать потенциал устройства глупо.

Россиян должно обрадовать и то, что японская компания, кажется, впервые воспринимает наш рынок всерьёз. Журналистов недавно звали на мероприятие, где можно опробовать Switch в деле, а также появились рекламные ролики на телевидении и YouTube. Что важнее, The Legend of Zelda: Breath of the Wild выйдет не только с русскими субтитрами, а с полным дубляжем. Многочисленные требования русскоязычных поклонников наконец-то услышаны.

Nintendo даже впервые отказалась от привязки игр по регионам. Например, если вы закажите диски из Америки, Европы или Японии, то они заработают на вашей Switch. Допустим, это не так важно для большинства российских покупателей — всё равно видно, что Nintendo наконец-то меняется и идёт навстречу игрокам.

Самое важное же — это, разумеется, игры. Да, на старте у Switch из крупнокалиберных хитов будет только "Зельда". Да, даже нового "Марио" придётся ждать аж до зимы. Тем не менее Nintendo славится тем, что новые части её основных серий — за редким исключением — оказываются шедеврами, которые стоили ожидания. Владельцы Wii U так и не дождались нормальной линейки игр, но оплошать два поколения подряд японцы просто себе не позволят.

Так что делать?

Первые пару месяцев покупать Nintendo Switch стоит определённым группам людей. Тем, кто всем сердцем любит Nintendo, или заядлым консольщикам, для которых обладать всеми актуальными платформами — дело чести. Также Switch можно подарить тому, у кого не было консолей, или купить себе для семейных утех в 1-2-Switch — можно соревноваться с домашними в скорости доения невидимой коровы!

Остальным же стоит подождать хотя бы до конца года. Тогда у Switch будут как минимум новые "Зельда" и "Марио", сетевой шутер Splatoon 2 и ещё пара-тройка десятков игр, стоящих поменьше. Прояснится то, как будут работать сетевые сервисы и, может быть, выйдет красивое ограниченное издание консоли, которое покорит ваше сердце. До тех пор же лучше поберечь свой геймерский кошелёк.