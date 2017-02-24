Россиянка пожаловалась на дискриминацию со стороны украинцев в Португалии

По словам Марии Панковой, которая пыталась устроиться в украинскую компанию в Португалии, на собеседовании потенциальные работодатели не говорили о делах, а в издевательском тоне рассуждали о жизни россиян.

IT-специалист Мария Панкова рассказала Лайфу, что в 2013 году переехала жить в Португалию и искала удалённую работу в области создания и продвижения сайтов. По телефону она консультировала и сотрудников компании RKESA — Alpinismo Industrial, владельцы которой украинцы. После телефонного разговора Марию пригласили на личное собеседование.

При встрече Марию сразу смутила одежда работодателей: на их костюмах были нашивки с символикой "Правого сектора"*. По словам Марии, дальше разговор пошёл не о её профессиональных навыках, а о том, как плохо живут в России и как хорошо, что резкое подорожание доллара и евро доставило жителям страны столько хлопот.

— Когда они начинали говорить про Москву и Россию, они прямо сразу заводились. Я подумала: боже мой, я отсюда вообще выйду? Я была очень рада оттуда уйти и поняла, что не буду с ними сотрудничать ни за какие деньги, — рассказала Мария Лайфу.

Девушка добавила, что потенциальные работодатели и сами больше ей не перезвонили. На этом общение с представителями украинской компании закончилось.

— Не было между нами симпатии. Я патриот, и я не буду поддерживать ради работы националистические идеи, — заключила Мария.