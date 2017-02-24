Подозреваемый в заговоре против премьера Черногории попросит убежища в России

Неманья Ристич заявил, что не имеет никакого отношения к заговору против премьера страны.

Неманья Ристич, которого подозревают в заговоре с целью убийства премьер-министра Черногории Мило Джукановича, заявил, что намерен просить убежища в России. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к заговору, а всю эту истории выдумали власти страны, чтобы Джуканович снова одержал победу на выборах.

— Это всё придумано специально, чтобы ложно обвинить Россию и сербских патриотов, которые занимаются развитием сербско-русских отношений. Они выбрали специфических людей, придумали сценарий — всё сделано для того, чтобы Мило Джуканович в третий раз выиграл выборы, — сказал Ристич.

Неманья заявил, что после того, как его арестовали в Сербии, он был отпущен, так как у полицейских не было никаких доказательств его причастности к организации заговора.

— Вы знаете, мне угрожают смертью, я этого не боюсь, в жизни много через что пришлось пройти, так что я этого не боюсь и надеюсь, что наши службы безопасности занимаются этим. Я сообщил об этих угрозах. Все политические партии должны объединиться и отреагировать на то, что Черногория обвиняет Сербию и Россию, выдвигая ложные обвинения, — говорит Неманья Ристич.

Он подчеркнул, что уже начал процесс по оформлению политического убежища в России и отправил соответствующий запрос. По словам Ристича, сербы и русские — это один народ с общей душой и верой.

— Если будут какие-то гонения, я бы хотел помочь России, хотел бы решить этот вопрос с Черногорией навсегда, все их обвинения — клевета, — рассказывает Неманья.