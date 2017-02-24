Подозреваемый в подготовке переворота в Черногории: Цель властей — обвинить РФ

Неманья Ристич считает, что Черногория выступает с подобными обвинениями по указке США.

Гражданин Сербии Неманья Ристич, который является одним из подозреваемых в заговоре с целью убийства премьер-министра Черногории Мило Джукановича, считает, что конечная цель властей этой страны — обвинить Россию в попытке организации государственного переворота. Об этом он заявил Лайфу.

— Это всё придумано специально, чтобы ложно обвинить Россию и сербских патриотов, которые занимаются развитием сербско-русских отношений, — сказал Ристич. — Они выбрали специфических людей, придумали сценарий. Всё сделано для того, чтобы Мило Джуканович в третий раз выиграл выборы.

По его мнению, план по разыгрыванию сценария с покушением разработали американцы, а "специальный прокурор подтасовывает факты".