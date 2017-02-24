Подозреваемый в подготовке переворота в Черногории: Цель властей — обвинить РФ
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Неманья Ристич считает, что Черногория выступает с подобными обвинениями по указке США.
Гражданин Сербии Неманья Ристич, который является одним из подозреваемых в заговоре с целью убийства премьер-министра Черногории Мило Джукановича, считает, что конечная цель властей этой страны — обвинить Россию в попытке организации государственного переворота. Об этом он заявил Лайфу.
— Это всё придумано специально, чтобы ложно обвинить Россию и сербских патриотов, которые занимаются развитием сербско-русских отношений, — сказал Ристич. — Они выбрали специфических людей, придумали сценарий. Всё сделано для того, чтобы Мило Джуканович в третий раз выиграл выборы.
По его мнению, план по разыгрыванию сценария с покушением разработали американцы, а "специальный прокурор подтасовывает факты".
— Всё задумано, чтобы обвинить Россию, наверняка восемь-девять месяцев назад. Мило Джуканович безобразно себя ведёт и всё более жёстко высказывается о России. Я не знаю, но похоже, будто он получил распоряжение из ЦРУ или НАТО вызвать столкновения. Я бы сказал, что он это осознанно делает, чтобы вызвать конфликт, — сказал Ристич.
Напомним, в конце прошлого года в Черногории были объявлены в международный розыск россияне Эдуард Широков и Владимир Попов, а также сербы Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неманья Ристич. Широков подозревается также в планировании убийства Джукановича. Москва категорически опровергает такую информацию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила властей Черногории в антироссийской информационной кампании.