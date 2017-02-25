Для "Блицкрига-3" создали самообучающийся ИИ Борис
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Совсем скоро в стратегию "Блицкриг-3" будет добавлен самообучающийся искусственный интеллект, названный Борисом.
Борис должен решить давнюю проблему игр в жанре стратегий: недостаток сообразительности и компьютерных оппонентов. Инженеры компании Nival смогли создать искусственный интеллект, который может играть на уровне лучших стратегов, не прибегая к нечестным приёмам. Борису не нужно использовать скрытую информацию о противнике, чтобы давать отпор любому игроку.
Самообучающийся искусственный интеллект Борис даст отпор игрокам в "Блицкриге-3"
Каждые несколько секунд Борис анализирует текущую игровую сессию и принимает решения, используя алгоритмы нейронной сети, которая позволяет предугадать возможные манёвры противника.
Один из сотрудников Nival провёл показательный бой с Борисом, после чего компания выложила запись сражения на YouTube.
Генерал Борис будет добавлен в игру уже в мартовском обновлении. Сотрудники Nival также заявили, что в будущем похожие ИИ смогут заменить реальных военнокомандующих и стратегов.