Для "Блицкрига-3" создали самообучающийся ИИ Борис

Совсем скоро в стратегию "Блицкриг-3" будет добавлен самообучающийся искусственный интеллект, названный Борисом.

Борис должен решить давнюю проблему игр в жанре стратегий: недостаток сообразительности и компьютерных оппонентов. Инженеры компании Nival смогли создать искусственный интеллект, который может играть на уровне лучших стратегов, не прибегая к нечестным приёмам. Борису не нужно использовать скрытую информацию о противнике, чтобы давать отпор любому игроку.

Самообучающийся искусственный интеллект Борис даст отпор игрокам в "Блицкриге-3"

Каждые несколько секунд Борис анализирует текущую игровую сессию и принимает решения, используя алгоритмы нейронной сети, которая позволяет предугадать возможные манёвры противника. Один из сотрудников Nival провёл показательный бой с Борисом, после чего компания выложила запись сражения на YouTube.