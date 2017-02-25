Авторы Killzone и Horizon подарили движок Хидео Кодзиме из уважения
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Хидео Кодзима поделился необычной историей о том, как Guerrilla Games отдала ему собственный игровой движок.
После отмены игры Silent Hills и скандального ухода из Konami известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима долгое время путешествовал по студиям всего мира и искал вдохновение. После того как мэтр наконец открыл студию Kojima Productions, фанаты начали гадать, какой будет новая игра и на каком движке она будет работать.
Относительно недавно Кодзима рассказал, что его новый проект Death Stranding использует Decima Engine — обновлённую версию движка, на котором создана Horizon: Zero Dawn от Guerrilla Games. Неожиданным оказалось то, как Хидео получил технологию в своё распоряжение — ему её просто отдали.
Разработчики Horizon: Zero Dawn подарили свой движок Хидео Кодзиме
Вот так просто — никаких контрактов. Кодзима и сам удивился: по его словам, обычно переговоры по использованию движка начинаются с того, что его разработчик выставляет цену. На встрече с Guerrilla Games геймдизайнеру просто вручили подарочную коробку, в которой лежала флешка с исходным кодом и записка. В ней разработчики попросили Кодзиму использовать их движок для своей игры.
Кодзима и без того остановил свой выбор на технологии от Guerrilla Games — она лучше всего подошла под нужды Death Stranding.