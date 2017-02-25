Авторы Killzone и Horizon подарили движок Хидео Кодзиме из уважения

После отмены игры Silent Hills и скандального ухода из Konami известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима долгое время путешествовал по студиям всего мира и искал вдохновение. После того как мэтр наконец открыл студию Kojima Productions, фанаты начали гадать, какой будет новая игра и на каком движке она будет работать.

Относительно недавно Кодзима рассказал, что его новый проект Death Stranding использует Decima Engine — обновлённую версию движка, на котором создана Horizon: Zero Dawn от Guerrilla Games. Неожиданным оказалось то, как Хидео получил технологию в своё распоряжение — ему её просто отдали.