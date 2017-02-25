Защита от читеров в For Honor банит честных игроков

Игроки экшена For Honor жалуются на то, что система защиты от читеров в мультиплеере ошибочно наказывает честных бойцов.

Один из игроков For Honor рассказал на Reddit, что получил бан после двух дней игры. При этом он не использовал читы или другие сторонние программы, которые могли бы вмешиваться в процессы For Honor. Как выяснилось, он не единственный честный игрок, пострадавший от ошибки античита.

Эта проблема появилась незадолго после релиза игры полторы недели назад. Ubisoft начала использовать систему EasyAntiCheat, а вскоре после этого игровые форумы заполнили жалобы игроков, которые неожиданно получили бан. После этого компания начала амнистию пострадавших и выпустила обновление системы. Но жалобы не прекратились.

Представители Ubisoft сообщили Kotaku, что они в курсе проблемы и работают над её решением. До тех пор несправедливо забаненным игрокам советуют обратиться в поддержку For Honor.