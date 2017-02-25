Владельцы Nintendo Switch жалуются на проблемы с подключением контроллеров

Изначально неполадка случалась только с левым контроллером, но позже выяснилось, что такой закономерности нет.

Суть проблемы заключается в том, что во время, к примеру, игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild консоль перестаёт реагировать на нажатие кнопок контроллера. Судя по всему, это проблема глобальна и может выявиться у любой Switch.

Журналисты предполагают, что рассинхронизация JoyCon происходит из-за программной ошибки, а не заводского брака — тогда это может быть исправлено обновлением системы. Nintendo на данный момент никак не прокомментировала ситуацию.