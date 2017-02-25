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Регион
Опубликовано 25 февраля 2017, 06:37

Владельцы Nintendo Switch жалуются на проблемы с подключением контроллеров

Кадр видео: youtube/Nintendo

Кадр видео: youtube/Nintendo

Журналисты по всему миру начали получать консоли Nintendo Switch — у первой партии устройства нашлась массовая проблема.

Polygon сообщает, что многие журналисты, получившие Nintendo Switch, столкнулись с одинаковой проблемой: контроллеры JoyCon периодически теряют синхронизацию с консолью.

Изначально неполадка случалась только с левым контроллером, но позже выяснилось, что такой закономерности нет.

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Контроллеры Nintendo Switch регулярно теряют соединение с консолью

Суть проблемы заключается в том, что во время, к примеру, игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild консоль перестаёт реагировать на нажатие кнопок контроллера. Судя по всему, это проблема глобальна и может выявиться у любой Switch.

Журналисты предполагают, что рассинхронизация JoyCon происходит из-за программной ошибки, а не заводского брака — тогда это может быть исправлено обновлением системы. Nintendo на данный момент никак не прокомментировала ситуацию.

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Станислав Погорский
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