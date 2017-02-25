Владельцы Nintendo Switch жалуются на проблемы с подключением контроллеров
Кадр видео: youtube/Nintendo
Журналисты по всему миру начали получать консоли Nintendo Switch — у первой партии устройства нашлась массовая проблема.
Polygon сообщает, что многие журналисты, получившие Nintendo Switch, столкнулись с одинаковой проблемой: контроллеры JoyCon периодически теряют синхронизацию с консолью.
Изначально неполадка случалась только с левым контроллером, но позже выяснилось, что такой закономерности нет.
Контроллеры Nintendo Switch регулярно теряют соединение с консолью
Суть проблемы заключается в том, что во время, к примеру, игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild консоль перестаёт реагировать на нажатие кнопок контроллера. Судя по всему, это проблема глобальна и может выявиться у любой Switch.
Журналисты предполагают, что рассинхронизация JoyCon происходит из-за программной ошибки, а не заводского брака — тогда это может быть исправлено обновлением системы. Nintendo на данный момент никак не прокомментировала ситуацию.