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Опубликовано 25 февраля 2017, 08:19

В дополнении для Resident Evil 7 вернётся известный герой серии

Фото: &copy;&nbsp;store.steampowered.com

Фото: © store.steampowered.com

Capcom объявила, что в следующем дополнении для Resident Evil 7 вернётся один из самых известных персонажей серии.

В дополнении под названием Not a Hero игроки Resident Evil 7 встретят Криса Редфилда — известного протагониста серии. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт игры.

Намёк на возвращение Криса был в финале сюжетной кампании Resident Evil 7 — под конец появился персонаж, представившийся как Редфилд. Догадки фанатов о личности незнакомца подтвердились. Судя по названию, Not a Hero объяснит, почему Крис стал работать на корпорацию Umbrella.

Дополнение, которое расскажет отдельную историю, станет доступно уже этой весной.

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Станислав Погорский
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