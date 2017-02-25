В дополнении для Resident Evil 7 вернётся известный герой серии

Capcom объявила, что в следующем дополнении для Resident Evil 7 вернётся один из самых известных персонажей серии.

В дополнении под названием Not a Hero игроки Resident Evil 7 встретят Криса Редфилда — известного протагониста серии. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт игры.

Намёк на возвращение Криса был в финале сюжетной кампании Resident Evil 7 — под конец появился персонаж, представившийся как Редфилд. Догадки фанатов о личности незнакомца подтвердились. Судя по названию, Not a Hero объяснит, почему Крис стал работать на корпорацию Umbrella.

Дополнение, которое расскажет отдельную историю, станет доступно уже этой весной.