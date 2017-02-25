Депутат ГД о словах папы римского про мировую войну за воду: Россия защищена
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Глава Римско-католической церкви высказал предположение, что третья мировая война начнётся из-за недостатка пресной воды.
Член президиума Высшего экологического совета Госдумы России
Олег Лебедев прокомментировал Лайфу слова папы римского Франциска о том, что третья мировая война может начаться из-за недостатка пресной питьевой воды на планете. Народный избранник отметил, что россиянам бояться нечего, поскольку Россия обладает достаточными запасами пресной воды, а российская армия готова обеспечить безопасность страны.
— Мы делаем очень много, чтобы сохранить ресурсы нашей страны. Ещё в прошлом созыве Госдумы приняли закон относительно Байкала. Потому что это уникальный природный резервуар, где хранится пятая часть всей пресной пригодной для питья воды на планете. Потому, конечно, важно, чтобы в России была сильная армия, мобильная и оснащённая. В общем-то, Минобороны РФ всё для этого делает. На сегодняшний день я не думаю, что для России есть какая-либо угроза, — пояснил депутат Олег Лебедев.
В то же время народный избранник подчеркнул, что проблема качества питьевой воды есть и ощущается, из-за чего значение чистой питьевой воды возрастает многократно, а один из самых успешных видов бизнеса в последние годы — это торговля водой.
— Особенно это актуально для Липецкой области, для Тульской области, где вода не насыщена йодом. Кроме того, качество воды падает. В грунтовые воды попадают различные химикаты, реагенты. При таянии снега реагенты попадают в почву и проходят водоносный горизонт. Соответственно, вода в мегаполисах отравляется химией. Потому значение чистой питьевой воды возрастает многократно, — подытожил Олег Лебедев.