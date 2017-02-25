Леонид Слуцкий может сменить в "Лестере" лучшего тренера 2016 года

Британские букмекеры принимают ставки на то, что бывший главный тренер футбольной сборной России и ЦСКА будет назначен новым наставником клуба — чемпиона Англии.

Поставившие на то, что Леонид Слуцкий возглавит английский клуб "Лестер", могут увеличить свой капитал в 50 раз

Напомним, что на этой неделе с поста главного тренера "Лестера" за слабые результаты был уволен итальянец Клаудио Раньери, которого ФИФА признала лучшим футбольным наставником 2016 года. Слуцкий в настоящий момент без работы. При этом, как ранее писал Лайф, российский специалист активно сотрудничает с "Челси" и владельцем этого лондонского клуба Романом Абрамовичем.

По оценкам букмекеров, шансы Слуцкого занять освобождённое Раньери место составляют 1 к 50. Фаворитами считаются Роберто Манчини и Алан Пардью, ставки на которых принимаются из расчёта 1 к 6.