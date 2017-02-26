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Опубликовано 26 февраля 2017, 06:23

Создатель BioShock основал новую студию

Кен Левин со своей бывшей командой разработчиков открыл новую студию и работает над новым проектом.

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

В феврале 2014 года была закрыта студия Irrational Games, прославившаяся благодаря серии BioShock. Теперь разработчики открыли новую студию — Ghost Story Games.

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Авторы BioShock работают над новой игрой

Фото: © facebook.com/bioshock

Студия Ghost Story была создана двенадцатью бывшими сотрудниками Irrational Games. Цель разработчиков — создавать увлекательные сюжетные игры для людей, которым они интересны. Команда уверена, что будущие проекты заинтересуют фанатов BioShock.

Разработчики пообещали заниматься проектами с интригующими историями и персонажами, которые зададут высокую планку качества.

Пока информации о новой игре студии Ghost Story Games нет.

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Сергей Сурепин
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