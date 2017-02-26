Создатель BioShock основал новую студию

В феврале 2014 года была закрыта студия Irrational Games, прославившаяся благодаря серии BioShock. Теперь разработчики открыли новую студию — Ghost Story Games.

Авторы BioShock работают над новой игрой Фото: © facebook.com/bioshock

Студия Ghost Story была создана двенадцатью бывшими сотрудниками Irrational Games. Цель разработчиков — создавать увлекательные сюжетные игры для людей, которым они интересны. Команда уверена, что будущие проекты заинтересуют фанатов BioShock.

Разработчики пообещали заниматься проектами с интригующими историями и персонажами, которые зададут высокую планку качества.