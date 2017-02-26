Создатель BioShock основал новую студию
Кен Левин со своей бывшей командой разработчиков открыл новую студию и работает над новым проектом.
Фото: © wikipedia.org
В феврале 2014 года была закрыта студия Irrational Games, прославившаяся благодаря серии BioShock. Теперь разработчики открыли новую студию — Ghost Story Games.
Авторы BioShock работают над новой игрой
Фото: © facebook.com/bioshock
Студия Ghost Story была создана двенадцатью бывшими сотрудниками Irrational Games. Цель разработчиков — создавать увлекательные сюжетные игры для людей, которым они интересны. Команда уверена, что будущие проекты заинтересуют фанатов BioShock.
Разработчики пообещали заниматься проектами с интригующими историями и персонажами, которые зададут высокую планку качества.
Пока информации о новой игре студии Ghost Story Games нет.