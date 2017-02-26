Российские разработчики выпустят симулятор могильщика
Кадр видео “Graveyard Keeper Announcement Trailer”. Скриншот © L!FE
Авторы симулятора уличного бойца Punch Club из Санкт-Петербурга анонсировали новую игру.
Студия LazyBear Games представила новую игру Graveyard Keeper, в которой геймерам предстоит взять на себя роль средневекового могильщика. Игрокам необходимо будет превратить своё кладбище в процветающий бизнес.
Русские создают симулятор могильщика
Скриншот © L!FE
Чтобы добиться успеха, игрокам придётся обследовать подземелья и близлежащие земли, а также торговать на чёрном рынке. Разработчики пообещали, что в игре Graveyard Keeper будет развитая система крафта, а сюжет заставит геймеров размышлять над серьёзными этическими вопросами.
Выход Graveyard Keeper ожидается летом 2017 года на ПК и Xbox One.