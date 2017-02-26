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Опубликовано 26 февраля 2017, 07:47

Российские разработчики выпустят симулятор могильщика

Кадр видео &ldquo;Graveyard Keeper Announcement Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Graveyard Keeper Announcement Trailer”. Скриншот © L!FE

Авторы симулятора уличного бойца Punch Club из Санкт-Петербурга анонсировали новую игру.

Студия LazyBear Games представила новую игру Graveyard Keeper, в которой геймерам предстоит взять на себя роль средневекового могильщика. Игрокам необходимо будет превратить своё кладбище в процветающий бизнес.

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Русские создают симулятор могильщика

Скриншот © L!FE

Чтобы добиться успеха, игрокам придётся обследовать подземелья и близлежащие земли, а также торговать на чёрном рынке. Разработчики пообещали, что в игре Graveyard Keeper будет развитая система крафта, а сюжет заставит геймеров размышлять над серьёзными этическими вопросами.

Выход Graveyard Keeper ожидается летом 2017 года на ПК и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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