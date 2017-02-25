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Регион
Опубликовано 25 февраля 2017, 20:37

Володин посетил строящийся перинатальный центр в Пензе

Фото:&copy;РИА Новость/Владимир Федоренко

Фото:©РИА Новость/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы заявил, что заказчик затягивает решение вопросов финансирования объекта.

Вячеслав Володин посетил строящийся перинатальный центр на 130 коек в Пензе. По словам спикера Госдумы, он может быть готов через пару месяцев и процесс затягивается исключительно по вине заказчика. Об этом Володин заявил в беседе с губернатором области Иваном Белозерцевым.

— Проблема заключается не в подрядной организации и не в регионе. Проблема — в заказчике, который не принимает акты сдачи-приёмки выполненных работ и не направляет документы для финансирования объекта, — сообщил спикер Госдумы.

Володину и Белозерцеву удалось составить план для обеспечения полноценного финансирования объекта и его завершения.

Володин отметил, что подрядчик строительства за счёт заёмных средств банка уже отработал 200 миллионов рублей, но его работу пока не оплатили.

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Алексей Берковиц
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